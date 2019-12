Eerste indruk|Woonz.nl is een platform voor senioren die willen verhuizen of op zoek zijn naar mogelijkheden om juist langer in hun huidige woning te blijven. Senioren hebben het over het algemeen moeilijk op de Nederlandse woningmarkt. Woonz.nl doet een sympathieke poging om dit te veranderen.

Conclusie: goed initiatief met ruimte voor verbetering

Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar hebben problemen met het vinden van een geschikte woning of met aanpassingen aan hun woning. Het aanbod voor senioren is beperkt en versnipperd. Woonz.nl doet een dappere poging dit te verbeteren. Wel is het lastig zoeken op de website en bijna niet mogelijk om op prijs te vergelijken.

Wat is Woonz.nl?

Woonz.nl is een website speciaal voor senioren die op zoek zijn naar een huurwoning of diensten aan huis. Het online platform bestaat sinds 2013, maar ontving onlangs een investering van uitvaartverzekeraar Monuta.

Op de website of in app van Woonz.nl vind je 2 hoofdcategorieën waarbinnen je kunt zoeken en filteren:

1. Huurwoningen

Er zijn 9 deels overlappende categoriën, waaronder 55+-woningen, aanleunwoningen, seniorenappartementen en verpleeghuiskamers. De aangeboden huurwoningen zijn afkomstig van ruim 80 aangesloten zorginstellingen en woningcorporaties.

2. Diensten aan huis

Ook hier zijn er 9 categoriën, waaronder woningaanpassingen, mantelzorg plus, schoonmaakservice en hulp bij financiën. Op woonz.nl staat een overzicht van aanbieders van alle diensten.

Voordelen

Specifiek woning- en dienstenaanbod voor senioren op 1 plek

Gratis

Ruime filtermogelijkheden bij de huurwoningen

Mobiel- en tabletvriendelijk

Gevonden woningen kun je opslaan als favoriet

Eigen app, te downloaden in de App Store of via Google Play

Nadelen

Op prijs vergelijken is lastig tot onmogelijk (afhankelijk van de categorie)

Niet alle seniorenwoningen staan op Woonz.nl

Je kunt niet filteren op meerdere woningtypen tegelijk

Beperkte kwaliteitscheck bij de aangeboden diensten

Geen gebruikerservaringen (reviews)

Geen zoekfunctie aanwezig

Hoe werkt Woonz.nl?

Woningen

Na het invullen van je plaatsnaam of postcode en gewenste straal (tot 50 km), verschijnt een lijst met woningen. Je hebt veel filtermogelijkheden om het getoonde woningaanbod te verfijnen. Bijvoorbeeld op de aanwezigheid van parkeerplaatsen, restaurant, roomservice, sport- en recreatiemogelijkheden, beveiliging, zorg en andere dienstverlening zoals was- of boodschappenservice. Het platform checkt vooraf of de aangeboden woning daadwerkelijk is gericht op senioren. Helaas zijn nog lang niet alle aanbieders aangesloten. Woonz.nl bevat naar schatting 15% van het totale woonaanbod voor senioren.

Woningzoekers met een indicatie Wlz (Wet langdurige zorg) of VPT (Volledig Pakket Thuis) kunnen zoeken in deze specifieke (prijs)klassen. Hoe specifieker de categorie, hoe onnauwkeuriger de prijsinformatie. De prijs is vaak 'op aanvraag'.

Diensten aan huis

De functie Diensten aan huis binnen Woonz.nl was in eerste instantie alleen beschikbaar voor senioren woonachtig in de Haagse regio, maar heeft inmiddels een landelijke dekking. In principe mag ieder bedrijf met een 'seniorvriendelijke' dienst deze tegen betaling aanbieden.

Over dit deel van het seniorenplatform zijn we minder enthousiast. Het aantal aanbieders is nog beperkt. Verder ontbreken een (goede) zoekfunctie, prijsinformatie in het resultatenscherm en gebruikerservaringen (reviews). Woonz.nl laat weten vooraf 'de website, Kamer van Koophandel, passendheid bij de doelgroep en de online reputatie' te controleren, maar het resultaat daarvan is niet zichtbaar. Dienstenvergelijkers als Werkspot en Advieskeuze.nl zijn op dit punt verder, maar richten zich niet specifiek op senioren.

