Executieveilingen: dure bedoening, lage opbrengst

Nieuws|De Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt dat woningen via een executieveiling 40% minder opbrengen door hoge notariskosten. Resultaat is een hogere restschuld voor de verkopers, waar het NHG-waarborgfonds (Nationale Hypotheek Garantie) deels voor opdraait.

Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics, vindt het onbegrijpelijk dat de politiek niet meer ingrijpt. Handelaren hebben te veel vrij spel in het maken van onderlinge prijsafspraken. De markt is nog niet voldoende toegankelijk voor particulieren.

Daarnaast ergert Brounen zich aan het feit dat banken deze veilingen in dure notarishuizen laten plaatsvinden. Dit drukt flink op de opbrengst van de woningen.

Geen concurrentie

Ook de VEH pleit voor toezicht van de overheid op de tarieven en kosten bij executieveilingen. Veilingnotarissen hebben geen concurrentie en brengen volgens de VEH verschillende, niet transparante hoge kosten in rekening. Bij de veilingen worden bovendien per woning kosten voor zaalhuur, advertenties en de veilingmeester in rekening gebracht.

Executieveiling voorkomen?

Volgens de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) zijn echtscheidingen, 'financieel mismanagement' en werkloosheid de voornaamste oorzaken voor executieverkopen. Er zijn manieren om een executieveiling te voorkomen als je afstevent op gedwongen verkoop.

Bron: VEH