Veelgestelde vragen: algemeen

Wat is Huisbaasje?

Huisbaasje is jouw persoonlijke energiemaatje: waker over je energieverbruik. Hij houdt je scherp als het gaat om je stroom- en gasverbruik en geeft je praktische bespaartips. Loopt je contract bijna af dan speurt hij voor jou naar het beste aanbod. Hij is je trouwe vriend, alleen loyaal aan jou en niemand anders. Samen met Huisbaasje krijg je meer grip op je energieverbruik- en rekening. Dat scheelt in de portemonnee en is nog duurzaam ook.

Wat kan ik met Huisbaasje?

Heb je thuis een Huisbaasje dan:

heb je inzicht in je elektriciteitsverbruik: realtime, per uur, dag, week en maand.

heb je inzicht in je gasverbruik: realtime*, per uur, dag, week en maand.

heb je inzicht in je rustverbruik: het verbruik dat je nodig hebt als je (voor je gevoel) alles hebt uitgezet (op basis van de afgelopen nachten).

heb je inzicht in je verbruikskosten: zowel van elektra als gas;

kun je jouw verbruikskosten vergelijken ten opzichte van anderen met dezelfde woonsituatie;

krijg je persoonlijke tips om energie te besparen;

krijg je een seintje als je energiecontract bijna afloopt;

speurt hij voor jou naar de 3 beste nieuwe deals bij het einde van je contractperiode: gebaseerd op je verbruik en profiel;

helpt hij je met de overstap naar een nieuwe energieleverancier: dat kan eenvoudig via de app.

Huisbaasje geeft niet expliciet aan welke apparaten je aan hebt staan, maar omdat je live het verbruik ziet, kun je met het aan- en uitschakelen van apparatuur alle verschillende verbruiken achterhalen.

*Bij digitale en analoge gasmeters. Slimme gasmeters geven periodiek een waarde door.

Hoeveel kan ik besparen met Huisbaasje?

Hoe snel je Huisbaasje hebt terugverdiend, en dus hebt bespaard, verschilt per gebruiker/huishouden. Dit hangt bijvoorbeeld af van:

hoe zuinig je al met je stroom- en gasverbruik bent;

of je de bespaartips van Huisbaasje toepast;

of je (al) bent overgestapt naar een voordeligere leverancier.

Gemiddeld genomen heb je het aankoopbedrag na een jaar terugverdiend. Daarbij kun je profiteren van ons aanbod van goedkopere energietarieven zodra je energiecontract afloopt.

Werkt Huisbaasje met alle soorten meters?

Ja, Huisbaasje werkt met alle soorten meters: digitale, analoge en slimme. Het maakt voor hem niet uit welk type meter je hebt.

De meting op analoge en digitale meters werkt met sensoren en een houder. Deze plak je op het glas voor de draaischijf (analoog elektra), op het ledje (digitaal elektra) en/of op het telwerk op het derde cijfer achter de komma (analoog gas). De meetset geeft elke 10 seconden een update. Zo kun je in de app live het verbruik volgen. Hiermee berekent Huisbaasje ook per uur/week/dag/maand/jaar het verbruik.

Heb je een slimme meter, dan heb je de sensoren niet nodig. Je sluit Huisbaasje met de P1-kabel aan op de zogeheten P1-poort van de elektriciteitsmeter. De P1-poort zit vaak achter een klepje of schuifje. De elektriciteitsmeter geeft elke 10 seconden de meting door.

De gasmeter is (draadloos) verbonden met de elektriciteitsmeter. Deze stuurt de meterstand ieder uur (of kwartier, afhankelijk van het metertype) door. Met een slimme meter is het dus niet mogelijk om live het gasverbruik te zien.

Gescheiden meters

Als je geen slimme meter hebt en de meters niet in dezelfde ruimte zitten, kun je helaas maar 1 van de 2 aansluiten. De meter waarop je Huisbaasje installeert, moet dan wel in de buurt van een stopcontact zitten. De kabel voor de gasmeter is 2 meter lang. Wij kunnen helaas geen langere kabel leveren. Wordt er een slimme meter geïnstalleerd, dan kun je beide meters wel tegelijk uitmeten. De gasmeter is automatisch (draadloos) met de elektriciteitsmeter verbonden. Huisbaasje krijgt dan alle gegevens via de elektriciteitsmeter.

Dubbeltarief meter

Het maakt niet uit of je een dubbeltariefmeter hebt. De meting wordt gedaan op de draaischijf (analoog), led (digitaal) of P1-poort (slim) van de meter. De tarieven worden op standaardtijden omgezet, hiervoor hoeft Huisbaasje niet te weten welk telwerk loopt.

Maakt het uit bij welke energieleverancier ik zit?

Huisbaasje en de Consumentenbond staan los van welke energieleverancier dan ook. Het maakt voor Huisbaasje niet uit bij welke energieleverancier je zit.

Wat is het verschil met andere energieverbruiksmanagers?

Huisbaasje is onafhankelijk. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier je zit. Hij waakt over jouw energieverbruik en helpt je met besparen. Daarnaast werkt Huisbaasje op alle metertypes: slim, digitaal en analoog en meet hij naast stroom ook gas. Wat Huisbaasje uitzonderlijk maakt? Wanneer je contract bijna afloopt, speurt hij voor jou naar de beste deal en assisteert bij overstappen.

Ik heb al een slimme thermostaat, kan ik Huisbaasje gebruiken?

Huisbaasje geeft net als een slimme thermostaat inzicht in je energieverbruik, maar biedt ook andere functionaliteiten. Hij geeft je bijvoorbeeld een seintje wanneer je contract bijna afloopt, hij speurt vervolgens voor jou naar de beste deal en assisteert met overstappen.

Daarnaast is Huisbaasje geheel onafhankelijk. Het maakt voor hem niet uit waar je energie afneemt. Hij is trouw aan jou, geen leverancier die over je schouder met je meekijkt. Huisbaasje kan prima naast een (slimme) thermostaat worden gebruikt.

Ik krijg een slimme meter, kan ik Huisbaasje blijven gebruiken?

Ja, de sensoren haal je simpelweg uit de meetstekker. Bij de Huisbaasje meetset zit een kabeltje (een p1-kabel) waarmee je de meestekker met de slimme meter verbindt. We verzoeken je wel om het vervangen van de meters per e-mail of telefoon aan ons te melden.

Ik ga verhuizen, kan ik de meetset op het nieuwe adres installeren?

Dat kan. Neem even contact met ons op, zodat wij de meetset opnieuw voor je kunnen instellen.

Waarom biedt de Consumentenbond Huisbaasje aan?

Energie gebruiken we allemaal, iedere dag. Het is zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stilstaat. Dat moment komt pas wanneer je de jaarnota ontvangt en je je realiseert dat het waarschijnlijk voordeliger en duurzamer kan.

Huisbaasje maakt je energieverbruik inzichtelijk. Een app die je precies vertelt hoeveel je verbruikt, wat het kost en hoe het zuiniger kan, zegt meer dan de teller op je meter. Huisbaasje maakt energie besparen makkelijk. Fijn voor je portemonnee en nog goed voor het milieu ook.

Waarom werkt de Consumentenbond samen met Aurum?

Net als de Consumentenbond is Aurum een onafhankelijke organisatie. Dit maakt Aurum een geschikte samenwerkingspartner. Aurum heeft de meetset van Huisbaasje en de bijbehorende technologie ontwikkeld. Samen willen we zoveel mogelijk mensen helpen bij het verlagen van hun energieverbruik en maken we overstappen naar een beter energiecontract makkelijker.

Wat kost Huisbaasje?

Huisbaasje kost €109. Leden van de Consumentenbond krijgen ledenkorting en betalen €89. Zo houd je samen met Huisbaasje grip op je energieverbruik en -rekening. Fijn voor je portemonnee en nog duurzaam ook.

Bestel Huisbaasje

Prijsverlaging

De Huisbaasje-meetset is vernieuwd. Medio mei 2018 zijn de meet- en communicatiestekker vervangen door een meetstekker met ingebouwde communicatiefunctie. Met het vervallen van de tweede stekker is de hoeveelheid productiemateriaal met 40% teruggedrongen. Het voordeel van de lagere inkoopprijs is doorberekend in de aanschafprijs. De nieuwe set verbruikt nog minder energie dan zijn voorganger.

Waar kan ik mijn factuur vinden?

Je factuur kun je terugvinden in de online-omgeving van je Consumentenbond-account.