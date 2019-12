Veelgestelde vragen: de Huisbaasje-app

Hoe moet ik de Huisbaasje-app downloaden?

Download de Huisbaasje-app op je smartphone of tablet in de App Store (Apple) of Google Play (Android).

De app vraagt om mijn inlog, hoe maak ik deze aan?

Je moet inloggen met je Consumentenbond-account. Heb je nog geen account? Maak dan een account aan.

Belangrijk: gebruik het e-mailadres waarmee je Huisbaasje hebt besteld.

Het lukt me niet om in te loggen in de app. Wat moet ik doen?

Voor het inloggen in de app gebruik je het e-mailadres en wachtwoord dat je hebt aangemaakt voor je Consumentenbond-account.

Ben je je inloggegevens vergeten? Op de website kun je het wachtwoord opvragen. Je ontvangt dan een e-mail om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Weet je zeker dat je de juiste inloggegevens hebt gebruikt en lukt inloggen niet? Neem dan contact met ons op. Mail naar huisbaasje@consumentenbond.nl. Of bel 085 – 2019816 op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur. We helpen je graag.

Mijn app sluit automatisch af / ik krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?

Heb je net de installatie voltooid? Zorg dat je het hele registratieproces hebt doorlopen. De app hoort het dan gewoon te doen. Is de app zomaar gestopt? Verwijder dan de app van je smartphone (of tablet). Ga vervolgens naar de App Store (Apple) of Google Play (Android) en download de app opnieuw.

Werkt de app hierna nog niet? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar huisbaasje@consumentenbond.nl. Of bel 085-2019816 op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 uur. We helpen je graag.