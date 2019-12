Veelgestelde vragen: overig

Privacy: wat doet de Consumentenbond met mijn gegevens?

De Consumentenbond verwerkt je gegevens enkel om je te informeren over je energieverbruik en om je, aan de hand van je verbruik, bespaartips te geven en/of te helpen met overstappen.

De Huisbaasje-app is alleen toegankelijk via je eigen Consumentenbond-account. Dit garandeert een veilige verwerking van je gegevens. Je verbruiksgegevens zijn privé: ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet met derden gedeeld en blijven jouw eigendom. De gegevens worden verwerkt door Aurum, onze samenwerkingspartner. Wil je stoppen met het gebruik van Huisbaasje, dan verwijdert Aurum op jouw verzoek je gegevens.

Meetgegevens worden gescheiden van persoonsgegevens opgeslagen zodat deze data niet te herleiden is naar individuele personen. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verlenen van service bij vragen aan onze helpdesk. Groepsrapportages zijn niet herleidbaar tot een individueel persoon.

Uiteraard nemen wij alle benodigde maatregelen en voldoen wij aan de gestelde eisen vanuit wetgeving met betrekking tot verwerking en opslaan van (persoons)gegevens. Je privacy is hiermee gewaarborgd.

Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring en de voorwaarden van Huisbaasje.

Hoe moet ik mijn bestelling retourneren?

Voldoet Huisbaasje niet aan je verwachtingen? Je hebt recht op 14 dagen bedenktijd. Als je binnen 14 dagen retourneert, krijg je je geld terug. Stuur een mail naar huisbaasje@consumentenbond.nl. Je ontvangt van ons een retourlabel waarmee je het pakket kosteloos kunt terugsturen. Zodra wij Huisbaasje retour ontvangen hebben, ontvang je het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.

Wat zijn jullie contactgegevens?

Je kunt ons bereiken via huisbaasje@consumentenbond.nl of 085 – 2019816 (op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur). We helpen je graag.