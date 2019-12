Veelgestelde vragen: voorwaarden

Ik wil Huisbaasje gebruiken. Waar moet mijn thuissituatie aan voldoen?

Huisbaasje werkt op alle metertypes: slim, digitaal en analoog. Je meterkast, internetverbinding en smartphone/tablet moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, wil je Huisbaasje gebruiken.

Je elektra- en gasmeter zitten bij elkaar in de meterkast in je woning. Slimme meters zijn waarschijnlijk draadloos met elkaar verbonden en hoeven niet op dezelfde plek te zitten.

In de meterkast is een vrij stopcontact aanwezig.

Er is een werkende internetverbinding in de woning.

Je smartphone/tablet heeft minimaal Android versie 4.4 of iOS versie 9.

De afstand tussen stopcontact en elektrameter is maximaal 1,5 meter.

De afstand tussen stopcontact en gasmeter is maximaal 2 meter (dit is niet van toepassing bij slimme meters).

Zonnepanelen

Heb je zonnepanelen? Dan werkt Huisbaasje alleen in combinatie met een slimme meter. Je ziet dan ook hoeveel stroom je teruglevert.

Let op:

Na het installeren van Huisbaasbaasje hou je altijd een of meer kabels over. Als je een analoge/digitale meter hebt, gebruik je de sensoren wel, maar de P1-kabel niet (die kan je dan bewaren voor wanneer de netbeheerder een slimme meter komt plaatsen). En als je een slimme meter hebt, houd je de sensoren en houders over.

Waar vind ik de voorwaarden van Huisbaasje?

Bekijk alle voorwaarden van Huisbaasje.