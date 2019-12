ING boete voor te hoge hypotheken

Nieuws|De ING is door de AFM op de vingers getikt voor het verstrekken van te hoge hypotheken aan sommige klanten.

Daarvoor moet de bank een boete betalen van in totaal 130.000 euro. De fouten kwamen aan het licht toen de AFM in 2009 een onderzoek deed naar de Nederlandse hypotheekmarkt.

De bank heeft in verschillende gevallen ouders laten meetekenen voor de hypotheek van hun kind, terwijl de financiële positie van de ouders onvoldoende was getoetst. Ook verstrekte de bank hypotheken zonder rekening te houden met BKR-kredieten tot 5000 euro. De toetsing van zelfstandigen voldeed volgens de AFM eveneens niet. De AFM verlangt een toetsing op basis van drie jaaropgaven, terwijl de bank in sommige gevallen leningen verstrekte op basis van één jaaropgave.

Eerder legde de AFM al een boete op aan ABN Amro van 30.000 euro. De bank zou 'niet-passend advies' hebben gegeven bij het verstrekken van kredietverzekeringen. Klanten sloten als gevolg daarvan een te hoge hypotheek af. De Rabobank werd eerder ook beboet en moest 150.000 euro betalen.