AFM vindt hypotheekverstrekkers té streng

De AFM schrijft in een persbericht dat: 'Bij relatiebreuk of andere bijzondere situaties rond de financiële positie van een huishouden het niet noodzakelijk is om onverkort aan bestaande normen te toetsen.' De AFM zegt verder dat de wet dit niet vereist en dat het is niet in het belang van de klant is. De nieuwe hypotheeknormen gelden voor het aangaan van een nieuwe hypotheek of het verhogen van je hypotheek.

En deze strenge hypotheekregels zijn bedoeld om de consument te beschermen tegen een té hoge lening. 'Bij bijzondere situaties zoals een relatiebreuk, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, leidt het toepassen van deze normen tot problemen', schrijft de AFM. Banken mogen hun eigen beleid bepalen bij het verstrekken van een hypotheek. Een hypotheekverstrekker mag bij uitzondering afwijken van de regels, maar moet die keuze goed kunnen onderbouwen. Indien het inkomen niet toereikend is ten opzichte van de huidige, strenge normen is het heel lastig om een hypotheek te krijgen.

Aangescherpt

In 2011 en 2013 zijn de regels om een hypotheek te krijgen aangescherpt. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen:

In 2013 mag een nieuwe hypotheek maximaal 105% van de marktwaarde van een woning bedragen. De komende jaren gaat daar elk jaar 1% vanaf tot 100% van de waarde van de woning in 2018.

Een aflossingsvrije hypotheek mag niet hoger zijn dan 50% van de waarde van de woning. Dat geldt alleen voor nieuwe hypotheken.

Vanaf 2013 ben je verplicht om een nieuwe hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen als je ten minste hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen.

Je kunt minder geld lenen dan voorheen. De woonlastennormen die het NIBUD vaststelt, bepalen hoeveel procent van je inkomen je mag gebruiken voor een hypotheek.

Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden is alleen toegestaan als de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de oude hypotheek. Als je de bestaande hypotheek verhoogt - bijvoorbeeld voor een verbouwing - dan is de hypotheekrente voor het extra geleende bedrag alleen fiscaal aftrekbaar als het bedrag volledig en binnen 30 jaar annuïtair of lineair wordt afgelost.

De Consumentenbond is blij dat de financiële toezichthouder het probleem onderkent waar wij aandacht voor hebben gevraagd en is in gesprek met de hypotheekverstrekkers. Op onze website lees je meer over scheiden en de gevolgen voor je hypotheek.