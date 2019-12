Duitse bank wil meer hypotheken in Nederland verkopen

Nieuws|De Duitse Volksbank Emmerich-Rees maakt meer geld vrij voor het verstrekken van hypotheken in Nederland.

De Volksbank maakte eind vorig jaar €25 miljoen beschikbaar, om als eerste Duitse bank de strijd aan te gaan op de Nederlandse hypotheekmarkt. Naar schatting kwam dat neer op slechts zo'n 70 woningen.

Maar inmiddels acht de Volksbank de tijd rijp voor een verruiming van dit budget, aldus Corné Leenaars, mede-directeur van Smartfee, dat de Duitse hypotheken in ons land aan de man brengt. Duitse hypotheken zijn interessant vanwege de lage rente, maar kennen ook strenge voorwaarden. Zo financiert de Volksbank Emmerich-Rees niet meer dan circa 72% van de waarde van een woning.

In het september-nummer van de Geldgids lees je meer over Duitse hypotheken.

Bron: Smartfee