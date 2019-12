Grote vlucht hypotheekgarantie

Nieuws|Zo'n 30.000 huizenkopers hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar hun hypotheek afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG), tegenover 17.000 in dezelfde periode vorig jaar.

Van de aangekochte woningen worden 8 van de 10 nu gefinancierd met NHG, tegenover voorheen ongeveer de helft van de woningen. Geldgevers vragen een minder hoge rente als er een hypotheekgarantie is. Deze kan oplopen tot 0,8%.

Oorzaak van de populariteit van de NHG is dat de overheid de garantie heeft opgetrokken naar hypotheken tot €350.000. Dankzij of ondanks die opgetrokken NHG bleef het aantal gedwongen verkopen beperkt. In het eerste kwartaal van 2010 waren dit er 307, tegenover 167 een jaar eerder. In 15% van die gevallen werd de gedwongen verkoop veroorzaakt door werkloosheid en in 35% door echtscheiding.