Koopsubsidie bijna op

Nieuws|Mensen die een huis willen kopen met koopsubsidie, hebben daar tot ongeveer eind mei de tijd voor. Daarna is het geld voor deze maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten waarschijnlijk op.

De koopsubsidie is bedoeld om mensen met een bescheiden inkomen een huis kunnen laten kopen. De koopsom van hun woning mag in ieder geval niet meer bedragen dan €167.300. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden.

De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de maandelijkse hypotheeklasten. Vooral starters op de woningmarkt weten de koopsubsidie goed te vinden. Deze subsidie zou eind 2012 worden stopgezet, maar vanwege de grote populariteit is het geld dat voor de regeling was gereserveerd al bijna op.

Meer informatie over de regeling is te vinden op www.agentschapnl.nl.