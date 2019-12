MoneYou lokt doorstromers

Nieuws|ABN Amro-dochter MoneYou richt zich met haar hypotheekverstrekking voortaan op de zogenoemde doorstromers, die kennis van zaken hebben en gewend zijn hun financiën zelf te regelen. MoneYou geeft geen advies meer, maar laat klanten hun hypotheek eigenhandig afsluiten via internet.

De maximale verstrekking voor een bestaande woning is nog ‘slechts’ 100% van de executiewaarde (was 125%), wat MoneYou oninteressant maakt voor starters op de woningmarkt. Daar staat tegenover dat de administratiekosten van maandelijks €25 zijn komen te vervallen.

Door die (aftrekbare) administratiekosten léken hypotheken van MoneYou goedkoper dan ze in werkelijkheid waren. Op een lening van €200.000 scheelt €25 per maand immers 0,15%. Bovendien viel de rente op de spaarrekening die bij een bankspaarhypotheek hoort hierdoor navenant lager uit dan de hypotheekrente die je betaalt. Dit kostte de klant bij een gemiddelde hypotheek, afhankelijk van de hoogte van de rente, tussen de €2000 en €2500.

Advies inwinnen

Met de opvallende maatregelen loopt MoneYou naar eigen zeggen vooruit op het afschaffen van het provisieverbod, dat naar verwachting begin 2013 ingaat en waardoor steeds meer adviseurs nu al op uurbasistarief gaan rekenen. Het bedrijf raadt klanten wel ‘sterk’ aan advies in te winnen bij een gecertificeerd adviseur, voordat zij via internet een hypotheek afsluiten. Afsluiten via een tussenpersoon kan overigens nog wel, maar dan betaal je €1150 afsluitprovisie. Ook moet je er dan op rekenen dat de tussenpersoon zelf een rekening voor zijn werkzaamheden stuurt.

Bron: Assurantie Magazine