Hypotheek Rabobank en ING domineren de hypotheekmarkt Nieuws|Ruim de helft van alle Nederlandse hypotheken wordt verstrekt door Rabobank, ING en hun dochterondernemingen. De 2 grootbanken domineren de hypotheekmarkt al jaren. Dat blijkt uit een inventarisatie van de omzetcijfers van 2009, uitgevoerd door Assurantie Magazine. Barbara van der Est , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:3 september 2010

Door de fusie tussen ABN Amro en Fortis is een derde grote speler ontstaan op de markt. De nieuwe fusiebank is goed voor bijna 20% van de omzet in hypothekenland. De 'grote 3' hebben samen 70% van de Nederlandse hypotheekmarkt in handen. Ten opzichte van vorig jaar bleef het marktaandeel van Rabobank stabiel. ING en ABN/Fortis verloren respectievelijk 3% en 4%.