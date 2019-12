Risicoklasse domineert rente annuïteitenhypotheek

Nieuws|De rente van een annuïteitenhypotheek is sterk afhankelijk van de zogenoemde risicoklasse. Per klasse kan de rente sterk verschillen.

Risicoklassen drukken het geleende bedrag uit als percentage van de marktwaarde (MW) van de woning. Hoe hoger de hypotheeklening, hoe hoger de klasse; variërend van NHG (het minste risico) en vervolgens van 50% tot 110% MW. Een verschil in klasse kan de rente met soms wel een vijfde verhogen. Door inbreng van eigen geld of extra aflossen kun je in een lagere klasse terechtkomen en minder hypotheekrente gaan betalen.

Neem bijvoorbeeld een Syntrus Achmea annuïteitenhypotheek met een looptijd van 10 jaar. Voor 60% van de marktwaarde betaal je een voordelige 4% rente. Maar is de lening ook maar 1% hoger, dan schiet de rente omhoog naar 4,8% en heb je ineens een van de duurste hypotheken. Een ander voorbeeld is Delta Lloyd. Bij hypotheken boven de 90% van de marktwaarde gaat de rente vaak met 0,3% omhoog, boven 100% van de marktwaarde komt hier nog eens 0,4% bovenop. Het verschil tussen klasse 50% en 110% van de markwaarde is bij Delta Lloyd maar liefst 1,1%.

Hogere rente met NHG?

De NHG-hypotheekrentes vallen onder de eerste risicoklasse – met vaak de laagste rentes. De waarde van de woning speelt bij NHG doorgaans geen rol voor de hoogte van de rente.

Deze vlieger gaat niet altijd op; bij Delta Lloyd, Florius, MoneYou en Oostoever hypotheken is de rente voor een annuïteitenhypotheek tot en met 50% van de marktwaarde lager dan een NHG-variant. Bij Delta Lloyd scheelt dit bij een looptijd van 10 jaar 0,5% rente, bij Florius, MoneYou en Oostoever hypotheken 0,1%.

Check jouw hypotheek

Kijk alleen naar de risicoklasse waarin de hypotheek van jouw woning valt en ga na wat het renteverschil is als je eigen geld inbrengt bij de aankoop van je woning.

