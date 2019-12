Hypotheekrentes SNS Reaal: is dit alles?

Een ruime week geleden werd de verlaging met enige bombarie aangekondigd via diverse media. SNS Bank kruipt met de 0,15% lagere (rentevaste) hypotheekrente deze week richting de middenmoot, maar is zeker voor tophypotheken nog steeds een van de duurdere aanbieders. Voor hypotheken met NHG is ze nu wel een van de goedkopere aanbieders. Er zit een uitzonderlijke grote marge van 1,2% tussen een NHG-hypotheek en een topvariant van SNS Bank. BLG Wonen en RegioBank, onderdeel van SNS Reaal, verlaagde de rente begin deze week met 0,10%; Regiobank alleen voor de 1- tot en met 10-jaars tarieven.

Concurreren

SNS Reaal streeft er niet naar als goedkoopste hypotheekaanbieder uit de bus te komen. Woordvoerder Chantal van den Berg geeft aan dat de huidige verlagingen een eerste stap zijn om te concurreren met andere aanbieders en om huizenbezitters te stimuleren te kiezen voor hypotheekvormen waarop je moet aflossen. Het is nog onbekend wanneer de rentes verder kelderen tot de eerder aangekondigde 0,20 á 0,25%.

Nog steeds duur

SNS Bank rekent voor een annuïteitenhypotheek voor 50% van de marktwaarde en een looptijd van 10 jaar nu 4,50% rente. Bij RegioBank is dit 4,35%, bij BLG Wonen 4,60%. Hiermee torent SNS Reaal nog ver boven de andere aanbieders uit. Delta Lloyd is van de 53 vergelijkbare hypotheekaanbieders met 3,70% voor de Budget Hypotheek het voordeligst, het duurst is Centraal Beheer Achmea met een rente van maar liefst 5,25% voor de Annuïteiten Plus Hypotheek.

Vergelijken

Momenteel is er weinig concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. De minimale renteverlaging van SNS Reaal zal hier verwacht weinig aan bijdragen. Vergelijk alle hypotheekrentes om te zien waar jij het voordeligst uit bent.

Bron: Consumentenbond, MoneyView