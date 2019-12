Actie rentekorting Aegon bij Knab

Eerste indruk|Aegon biedt hypotheekklanten tot 1 mei 2014 een korting van 0,1% op alle rentevaste periodes, als zij een Plus- of Premium-rekening bij dochter Knab openen en de hypotheeklasten hiervan worden afgeschreven.

Rentekorting Aegon bij Knab: Review

In het jongste nummer van het verzekeringsblad AM bevestigde Knab-oprichter René Frijters nog maar eens dat het nog altijd niet echt vlotten wil met de 'nieuwe bank'. Ten overvloede. Wie de onvaste koers van de eind 2012 gelanceerde Aegon-dochter een beetje heeft gevolgd, had die conclusie al getrokken. Met hulp van moederconcern Aegon probeert Knab nu opnieuw zieltjes te winnen voor haar prijzige Plus- en Premium-pakketten.

Rekensommetje

En het moet gezegd: voor wie 'toevallig' in de doelgroep valt, kan dit net het zetje zijn om de stap naar Knab te maken. Reken maar even mee: een rentekorting van 0,1% scheelt met een doorsnee hypotheek van €250.000 bruto €250 per jaar. Netto blijft daar, uitgaande van een marginaal belastingtarief van 42%, nog altijd €145 van over. Daar staan de relatief hoge kosten van de Knab-pakketten tegenover. Voor Knab Plus ben je €60 per jaar kwijt, bij de concurrentie ben met een betaalpakket plus creditcard circa 2 tientjes goedkoper uit.

Hoogste spaarrente

Echter, met de spaarrente verslaat Knab Kwartaalsparen de voltallige concurrentie (met uitzondering van SNS Maandsparen) én Knab geeft ook rente over het geld op je betaalrekening. Per saldo levert de overstap je – behalve wat gedoe met de overstapservice – dus al gauw een paar honderd euro per jaar op. Voor alle duidelijkheid: gedurende de periode dat je je nieuwe hypotheekrente bij Aegon vastzet. De rentekorting geldt ook niet bij een variabele rente.

Beperkte doelgroep

Maakt dit alles de doelgroep van deze actie, die loopt gedurende maart en april, niet zeer beperkt? Volgens een woordvoerster van Knab niet, mailt ze. Maar goed beschouwd is een rentekorting eigenlijk helemaal niet van belang. Het gaat om de rente die je uiteindelijk betaalt. Voor een annuïteitenhypotheek met NHG rekent Aegon bij een 10 jaar rentevaste periode een rente van 3,97% effectief. Met de korting van 0,1% wordt dat 3,87%, hetzelfde als ING en de Rabobank. Maar liefst 12 aanbieders rekenen een lagere rente, met als uitschieter BLG (3,66%). Kortom: eigenlijk is het aanbod alleen aantrekkelijk als je al bij Aegon zit en de rente moet verlengen.

Kruimelwerk

Een gemiste kans! Aegon – tijdens de beruchte woekerpolisaffaire ook al niet bepaald het braafste jongetje uit de klas – had nu eens een gebaar kunnen maken naar alle hypotheekklanten (met een vaste rente). En en passant de kwakkelende dochter Knab van een aardige impuls kunnen voorzien, want bovenstaand rekensommetje gaat ongetwijfeld voor heel veel Aegon-klanten op. Jammer dat de Haagse verzekeringsreus kruimelwerk verkiest boven een klassieke win-win situatie.

Wat is de actie rentekorting Aegon bij Knab?

Als je voor 1 mei 2014 een Plus- of een Premiumrekening opent bij Knab, krijg je als welkomstcadeau een korting van 0,1% op je hypotheekrente bij Aegon. Voorwaarde is wel dat je de hypotheeklasten dan ook van je nieuwe Knab-rekening laat afschrijven. Bovendien geldt de rentekorting alleen voor klanten die een nieuwe hypotheek afsluiten, aan het einde van hun rentevastperiode zitten óf willen oversluiten.

'Knap duur'

Met Knab Plus krijg je voor €5 per maand een betaal- en spaarrekening met een relatief hoge rente van 1,9%, een creditcard en 'slimme tips' om meer uit je geld te halen. Knab Premium doet daar à €15 per maand de mogelijkheid van financiële planning bij. Desgewenst helpt Knab met het beëindigen van je huidige betaalrekening. Knab werd bij de lancering in september 2012 door de Consumentenbond omschreven als 'knap duur', maar kwam eind vorig jaar met het goedkopere alternatief Knab Plus en het gratis pakket Knab Flexibel. Mede dankzij de aanhoudende renteverlagingen van de concurrentie prijkt de Aegon-dochter inmiddels wel bovenaan alle spaarrentelijstjes.

