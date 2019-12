Advies Periodieke Keuring (APK): review

Garantie op advies

De Hypotheekshop biedt de APK al enige tijd aan. Het is, net als bij een auto, zinvol om periodiek te controleren of je hypotheek nog wel aansluit bij je persoonlijke financiële situatie. Wij vinden wel dat je te veel betaalt voor deze service.



Vanaf 1 januari 2013 mogen aanbieders van financiële producten geen provisie meer rekenen. De Hypotheekshop reageert op het provisieverbod door de provisie te splitsen. Zij vragen nu van hun klant een afsluitvergoeding en een optionele vergoeding voor een rijtje diensten die soms wel en soms niet zinvol zijn, de APK.

Duur

Deze APK is niet goedkoop: €20 per maand. Dat is €7200 over de totale looptijd van de hypotheek. Daar komt nog bij dat dit bedrag, in tegenstelling tot de afsluitvergoeding, niet fiscaal aftrekbaar is.

Voor die €7200 krijg je onder andere een 'Hypotheekalarm'. Dat is een automatisch bericht aan de klant indien de rente daalt ten opzichte van het rentepercentage waartegen hij zijn hypotheek heeft afgesloten. Hoewel actuele rentestanden eenvoudig te vinden zijn op internet, is niet iedere consument zich op tijd bewust van zijn opties als de marktrente verandert. Voor dergelijke consumenten kan zo'n alarm een meerwaarde hebben.

Servicegesprek

Een ander voorbeeld is het tweejaarlijkse servicegesprek. In dat gesprek kijkt de Hypotheekshop of je persoonlijke financiële situatie en de actuele marktomstandigheden nog passen bij de lopende hypotheek. Dat is op zichzelf zinvol. Wij vinden wel dat de adviseur in dat geval flinke korting moet bieden voor werkzaamheden die voortvloeien uit zijn advies. Er is immers al voorwerk gedaan. Duidelijkheid over een dergelijke korting ontbreekt echter. Over de tarieven voor advies over oversluiten, een nieuwe hypotheek afsluiten of advies bij renteverlenging wordt niets in de APK vermeld.

Onduidelijk

De door Ace en de Hypotheekshop ontwikkelde garantieverzekering zorgt ervoor dat de klant schadeloos wordt gesteld als het advies van de Hypotheekshop, in de periode tussen twee servicegesprekken, onvoordelig uitpakt. Deze garantie geldt alleen als de klant het advies van de Hypotheekshop helemaal heeft opgevolgd.

Wat de kosten voor financieel advies na de invoering van et provisieverbod per 1 januari 2013 gaan worden, is nog onduidelijk. Vooral voor de diensten die in de APK worden aangeboden.

Kortom

Wij raden dit product alleen aan aan consumenten die in de diensten die onder de APK vallen voldoende meerwaarde zien ten opzichte van het stevige tarief.