Aflossen via automatische incasso

De hypotheekschuld is door de dalende huizenprijzen hoger dan de vrije verkoopwaarde van de woning. Bij verkoop kun je dus een flinke schuld over houden. Extra aflossen op je hypotheek kan verstandig zijn.

Meestal ligt de minimale extra aflossing rond de €500 per maand. Slechts een enkele aanbieder als Aegon eist een minimum van €2.000. De meeste banken verlangen wel dat je de extra aflossing aankondigt. Meestal moet dit rond 2 tot 4 weken van tevoren. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Automatisch aflossen

BLG Wonen, ING en Nationale-Nederlanden bieden de mogelijkheid om maandelijks af te lossen. Bij BLG Wonen en Nationale-Nederlanden kan dit via automatische incasso. BLG Wonen hanteert geen minimum bedrag voor een extra aflossing. Bij Nationale-Nederlanden kan maandelijks extra aflossen vanaf 25 euro. Je behoudt de volledige zeggenschap en kunt op elk gewenst moment de maandincasso starten, stoppen, verhogen of verlagen. Er zijn geen kosten zolang de totale extra aflossing beneden het jaarlijkse boetevrije deel blijft. ABN Amro, ASR, Florius en MoneYou willen dit jaar een soortgelijke faciliteit invoeren. ING biedt de mogelijkheid extra af te lossen via een automatische overboeking, in te stellen via internetbankieren.

Banksparen

Je kunt je aflossingsvrije hypotheek ook omzetten in een bankspaarhypotheek of een annuïteitenhypotheek. Dan bouw je vanzelf kapitaal op. Het nadeel is echter dat je niet meer terug kunt. Je zit dus vast aan hogere maandelijkse lasten. Bij de automatische incasso zit je zelf aan de knoppen.