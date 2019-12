Aflossen nu ook gunstig met spaarhypotheek

Nieuws|De spaarrente is zo laag, dat aflossen op de hypotheek nu voor bijna iedereen met ‘overtollig’ spaargeld voordelig uitpakt. Dat blijkt uit onderzoek verschenen in de Geldgids van december 2014.

De extreem lage spaarrente – een vrij opneembare spaarrekening levert begin december nog maar maximaal 1,65% op – zet oude wijsheden op zijn kop. Ook binnen de Consumentenbond. Zo gingen wij er tot dusver van uit dat je in de regel vooral níet vervroegd moet aflossen op een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek. In Geldgids 5 (2013) constateerden wij dat bijstorten het meest oplevert, gevolgd door niets doen en daarna pas aflossen.

Maar bij de huidige spaarrente en een verhoudingsgewijs hoge hypotheekrente slaat de balans in veel situaties inmiddels de andere kant op. Bijstorten blijft in veel gevallen het aantrekkelijkst, maar voor iedereen die in de eerste helft van de looptijd van zijn hypotheek zit en meer dan €21.139 (2014, voor een stel €42.278) aan spaargeld heeft, is vervroegd aflossen op een (bank)spaarhypotheek nu voordeliger dan niets doen.

Andere schulden eerst

Pas zodra de nettokosten van de resterende looptijd van een (bank)spaarhypotheek hoger zijn dan het nettorendement op je spaarrekening (de rente minus de vermogensrendementsheffing van 1,2% op spaargeld bóven de grens van €21.139 – momenteel dus 0,45%) is extra aflossen op je hypotheek niet aantrekkelijk meer. Maar dat is in de regel pas na 22 à 24 jaar het geval.

Los ook niet af:

als je het geld wellicht nodig hebt voor andere dingen;

van plan bent te verhuizen naar een duurdere woning of flink te gaan verbouwen;

je andere schulden hebt; los die eerst af!

In de volgende situaties is aflossen juist éxtra aantrekkelijk:

als het bedrag aan hypotheekrente lager is dan uw eigenwoningforfait. Per saldo heeft u dan geen voordeel van hypotheekrenteaftrek;

met een zogenoemde tophypotheek (meer dan 75% van de executiewaarde van het huis) want door voldoende af te lossen, kan de renteopslag vervallen;

naarmate u in een lager belastingtarief valt;

aan het einde van de rentevaste periode want dan mag de hele hypotheek boetevrij worden afgelost.

Ondanks boete

Wie in een jaar meer aflost dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom, krijgt daarvoor bij veel geldverstrekkers een boete. Hoewel die aardig in de papieren kan lopen – zeker als de hypotheek nog een lange looptijd voor de boeg heeft – kan vervroegd aflossen zelfs dan zeer voordelig uitvallen. De boete is bovendien aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

Voor aflossingsvrije en annuïteitenhypotheken is de situatie overigens ongewijzigd: wie spaargeld over heeft, doet er verstandig aan vervroegd af te lossen – ook als dat gepaard gaat met een boete van de geldverstrekker.

