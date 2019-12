Eerste indruk|Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek is een annuïteitenhypotheek waarbij je de 'kosten koper' versneld in 5 jaar aflost. De geldgever rekent over dit deel van de hypotheek geen rente.

Wat is de Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek?

Zoals de naam al zegt, is de Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek een annuïteitenhypotheek. Dit is een hypotheekvorm waarbij - zolang de hypotheekrente niet wordt aangepast - de lasten elk maand gelijk zijn. In het begin betaal je vooral rente en los je maar een beetje af. Geleidelijk aan ga je steeds meer aflossen en minder rente betalen. Hierdoor nemen de netto lasten (dus na aftrek van het belastingvoordeel) elke maand toe.

Kosten van de aankoop versneld aflossen

De extra kosten van de aankoop van de woning, zoals de overdrachtsbelasting, de kosten van de adviseur en de notariskosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek. Bij deze hypotheekvorm los je deze kosten in 5 jaar versneld af. Elke maand betaal je 1/60 deel. Bij een aankoopprijs van €235.850 moet je rekenen op €14.150 aan kosten koper. Per maand los je hier dan €236 van af.

Na deze 5 jaar gaan de lasten met dit bedrag omlaag. Je betaalt dan een stuk minder dan bij een vergelijkbare gewone annuïteitenhypotheek.

Beperkingen

De Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek is voorlopig alleen verkrijgbaar bij De Hypotheker. Je kunt de hypotheek niet gebruiken voor de aankoop van een nieuwbouwwoning. Ook eist Argenta dat de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wordt afgesloten. Dit betekent onder meer dat de aankoopprijs van de woning inclusief bijkomende kosten, de zogenaamde verwervingskosten, niet hoger mag zijn dan €320.000. Vanaf 1 juli 2013 gaat deze grens omlaag naar €290.000.

Looptijd

Deze hypotheekvorm is ook mogelijk met een looptijd van 40 jaar. Deze keuze raden we echter af. Na 30 jaar is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar. De beginlasten zijn weliswaar lager, maar dat voordeel betaal je later dubbel en dwars terug. Waarschijnlijk is na 1 januari 2013 een hypotheek met een looptijd langer dan 30 jaar niet meer mogelijk. De rente is dan niet fiscaal aftrekbaar.

Argenta stelt de eis dat de hypotheek is afgelost bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betekent dat een veertigjarige maximaal kan kiezen voor een looptijd van 27 jaar.

Rentevaste periode

De eerste rentevaste periode is minimaal 5 jaar. De langste rentevaste periode is 10 jaar. Hier gaat onze voorkeur naar uit.

Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek: review

Argenta brengt via het verkoopkanaal De Hypotheker de Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek op de markt. Dit product loopt vooruit op de kabinetsplannen om voor starters alleen nog de rente van annuïteitenhypotheken en lineaire hypotheken fiscaal aftrekbaar te maken.

Het bijzondere van dit product is dat de bijkomende kosten van de aankoop van een woning, de zogenaamde kosten koper, in vijf jaar worden afgelost. Dit betekent extra zekerheid. Na een jaar of 3 is - bij gelijkblijvende woningprijzen - de waarde van de woning hoger dan de hypotheek.

Om de verkoop van dit product te stimuleren rekent Argenta geen rente over de financiering van de bijkomende kosten.

Hogere maandlasten in het begin, daarna voordeliger

Het voornaamste minpunt is dat je de eerste 5 jaar hoge maandlasten hebt. Bij een hypotheek van €250.000, een looptijd van 30 jaar en een rente van 4,25% betaal je per maand €1396 tegen €1230 bij een gewone annuïteitenhypotheek. Na 5 jaar daalt de maandlast naar €1160.

Over de hele looptijd gezien is deze vorm een stuk voordeliger dan een gewone annuïteitenhypotheek met dezelfde lage rente. Bij een belastingteruggave van 42% en een WOZ waarde van de woning van bijna €236.000 is de Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek in totaal €6488 goedkoper.

Lage hypotheekrente

Het grootste financiële voordeel is echter de lage hypotheekrente. Op 4 oktober rekent Argenta voor 10 jaar rentevast met hypotheekgarantie 4,25%, waar het gemiddelde in de markt 4,89% is. Voor de standaard annuïteitenhypotheek vraagt Argenta 4,40%. Slechts 0,1 procent renteverschil levert over 30 jaar netto ruim €3.000 voordeel op.

Banksparen voordeliger

Bij een rente van 4,25% is een bankspaarhypotheek over de hele looptijd gezien netto maar liefst €43.657 voordeliger. Zelfs als de rente van de bankspaarhypotheek 1% hoger is dan de rente van Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek, ben je met de bankspaarhypotheek nog altijd €20.920 goedkoper uit.

Conclusie

Wie dit jaar nog een huis koopt kan nog altijd het beste kiezen voor een bankspaarhypotheek. Volgend jaar is de Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek wellicht wel een aantrekkelijke optie, tenminste als de hoge aanvangslasten geen probleem zijn.

De Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek is alleen een aanrader als de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor spaarhypotheken en bankspaarhypotheken daadwerkelijk met ingang van 1 januari 2013 wordt afgeschaft. Is dat niet het geval dan blijft een bankspaarhypotheek eerste keus.