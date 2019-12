Argenta Hypotheek Profijt Spaarrekening

Het bijzondere aan de Hypotheek Profijt Spaarrekening is dat je niet zelf de hypotheek hoeft te openen. Je kunt de spaarrekening ook koppelen aan de nieuwe hypotheek van bijvoorbeeld je kind of kleinkind. Het lijkt een win-winsituatie: geen afstand doen van je geld en tóch bespaart je kind veel geld. Met een spaarsaldo van €50.000 (en dus de maximale korting van 0,25%), een hypotheek van €250.000 en een belastingteruggave van 42% gaat het over 30 jaar om netto €7200. Op het eerste gezicht lijkt het een fantastisch aanbod van Argenta.

Deposito

Het grote nadeel van de constructie van Argenta is dat je voorlopig niet over het geld kunt beschikken, zónder het rentevoordeel van het kind aan te tasten. Je krijgt alleen een variabele rentevergoeding. Het alternatief is een deposito met een lange looptijd. Het kind betaalt dan wel 0,25% meer hypotheekrente, maar jij ontvangt veel meer spaarrente. Centraal Beheer Achmea bijvoorbeeld, vergoedt midden juli 3,3% op een 10-jaars deposito. Houden we rekening met 2% inflatie, dan scheelt dit in bovenstaand voorbeeld netto maar liefst €14.748 vergeleken met de constructie van Argenta. Is er géén sprake van NHG, is het voordeel van het deposito nog groter.

Schenken

Kun je het geld nu al missen, dan kun je het ook schenken. Dit jaar is dat extra gunstig, omdat het kind over het bedrag geen schenkbelasting hoeft te betalen. Het kan in het geschetste voorbeeld volstaan met een lening van €200.000. In alle gevallen is dit voordeliger dan de constructie van Argenta. Of er nu sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of niet. Schenken betekent natuurlijk wel dat je het geld kwijt bent.

Conclusie

Waarom is het aanbod van Argenta eigenlijk niet zo voordelig als het lijkt? De bank vergoedt over spaargeld dat min of meer vast staat slechts een rente die hoort bij een direct opvraagbare spaarrekening. Het geld tegen 3% of meer vastzetten levert per saldo meer op dan de korting op de hypotheekrente van maximaal 0,25%. In feite krijgt Argenta heel goedkoop vast geld binnen en geeft alleen als tegenprestatie korting op de hypotheekrente.

Wat is de Argenta Hypotheek Profijt Spaarrekening?

De Argenta Hypotheek Profijt Spaarrekening is een financiële constructie bedoeld voor ouders die hun kinderen willen helpen bij het kopen van een huis, maar (nog) geen geld willen schenken. De ouders storten een bedrag van minimaal €10.000 op een Hypotheek Profijt Spaarrekening. Dat geld blijft van hen. Zolang het bedrag op die rekening staat, krijgt het kind echter de overeengekomen korting op de toch al lage hypotheekrente bij Argenta. Die korting loopt stapsgewijs op van 0,05% bij een spaartegoed van €10.000 tot 0,25% bij spaarsaldi vanaf €50.000.

Vóór de notaris

Stel je stort €45.000 op de rekening. de korting op de hypotheekrente bedraagt dan 0,2%. Let op: dat moet wel vóórdat de hypotheek bij de notaris passeert. Die korting blijft alleen van kracht zolang het saldo niet onder de €40.000 grens zakt. Neem je in ons voorbeeld meer dan €5.000 op, dan zakt de korting naar 0,15%. De bank brengt dan ook €150 kosten in rekening. Extra bijstorten help niet meer: de korting blijft maximaal 0,15%.

Renteherziening en verhuizing

Ook na renteherziening of bij verhuizen houdt het kind de korting. Verhoog je de hypotheek, dan geldt de korting niet voor het verhoogde deel. Wel kun je hiervoor een nieuwe Hypotheek Profijt Spaarrekening openen. Aan dezelfde hypotheek kunnen meerdere Profijt Spaarrekeningen worden gekoppeld. De kortingen worden dan opgeteld. De totale korting is echter nooit hoger dan 0,25%.

Ook voor jezelf

In principe kan iedereen een Argenta Hypotheek Profijt Spaarrekening openen. De enige voorwaarden zijn dat je tenminste 18 jaar oud bent en in Nederland woont. Je kunt de rekening openen voor je kind, je kleinkind, een neef of nicht, maar ook voor jezelf. Spaarder en hypotheekafnemer zijn dan dus dezelfde persoon.

Normale spaarrente

De spaarrente op de Hypotheek Profijt Spaarrekening is variabel en gelijk aan de rente die Argenta vergoedt op een normale internetspaarrekening. Het Belgische Argenta staat meestal redelijk hoog in de spaarrentevergelijker. Argenta blijft met de huidige 1,65% wat achter bij concurrenten als MoneYou, Nationale-Nederlanden Bank en Zwitserleven.

Vergelijk Argenta's rente ook in onze spaarrentevergelijker.

Lees ook: