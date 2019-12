ASN Bank stopt met beheer hypotheken

Nieuws|Tot 2006 was het nog mogelijk een hypotheek af te sluiten bij ASN Bank. De duurzame bank liet zijn hypotheekklanten onlangs weten te gaan stoppen met alle beheeractiviteiten van de huidige hypotheken. Klanten zijn hierdoor verplicht over te stappen. Dat kan kosteloos naar de RegioBank, wat niet bij iedereen in goede aarde valt.