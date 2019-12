ASN Hypotheek & Duurzaam Wonen

Eerste indruk|ASN Bank heeft een grote schare duurzame fans, maar had nog niet veel te bieden aan (aankomende) woningeigenaren. Nu is de bank terug aan het front met de ASN Hypotheek: een 'gewone' hypotheek die je kunt combineren met de ASN Duurzaam Wonen-lening. Voldoet de hypotheek aan de hoge verwachtingen?

Alleen interessant in combinatie met Duurzaam-Wonen lening

Als je een gewone ASN Hypotheek afsluit voor de financiering van je woning, doe je dat niet vanwege het scherpe rentetarief of de goede hypotheekvoorwaarden. ASN scoort een testoordeel 6,0 (nieuwbouw een 6,2) en is op alle fronten een middenmoter. Een tegenvaller is dat de duurzame bank de rente tijdens de rentelooptijd niet automatisch aanpast, zodra de hypotheekschuld door aflossingen in een lagere risicoklasse valt. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dit 'onvoldoende in het belang van de klant'. Bij hypotheken zonder automatische renteaanpassing betaal je over de hele looptijd vaak onnodig veel rente.

In combinatie met de Duurzaam Wonen-lening is de hypotheek, ook zonder de automatische renteaanpassing, wél gunstig. Vooral bij een rente van 10 jaar vast en een maximale financiering van 106%, waarvan 6% wordt gebruik voor duurzame maatregelen. Bij hypotheken die, inclusief duurzame maatregelen, binnen de 100% financiering blijven geldt juist het andere uiterste. Hoe lager het bedrag van de 'normale' hypotheek ten opzichte van het Duurzaam Wonen-deel, hoe gunstiger de constructie uitpakt.

Voordelen

Boetevrij aflossen of oversluiten naar lagere rente bij overlijden mede-hypotheekhouder of partner

Nadelen

Geen automatische aanpassing risico-opslag tijdens de rentevaste periode.

Ongunstige boeterenteberekening indien de hypotheek uit meerdere leningdelen bestaat

De korte standaard offerteduur van 3 maanden. Verlengen (naar 9 maanden) is mogelijk, maar erg duur.

Hoe werkt de ASN Hypotheek?

De ASN Hypotheek is verkrijgbaar als aflossingsvrije, annuïteiten- en lineaire hypotheek. Het is ook toegestaan deze leenvormen te combineren. De looptijd is maximaal 30 jaar. Voor het afsluiten van een ASN Hypotheek kun je vooralsnog alleen terecht bij de SNS.

ASN Duurzaam Wonen is een bouwdepot van minimaal €2500 en maximaal €15.000. Van dit bedrag moet binnen 2 jaar minimaal €2500 zijn besteed aan een of meerdere energiebesparende voorzieningen. Hieronder vallen isolatiemaatregelen en de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen. De volledige lijst van toegestane voorzieningen staat op de website van de overheid. ASN Duurzaam Wonen kan als annuïteiten- of lineaire hypotheek worden afgesloten, maar alléén in combinatie met een gewone ASN Hypotheek. De maximale looptijd is eveneens 30 jaar. De looptijd en de vorm van de Duurzaam Wonen lening mag afwijken van de vorm en looptijd van de ASN Hypotheek.

Hoe voordelig is het?

De tarieven van het Duurzaam Wonen-deel hangen af van de rentelooptijd, risicoklasse en of er wel/geen NHG aanwezig is, maar zijn in alle gevallen aantrekkelijk laag. In combinatie met NHG is de rente 0,45% voor 10 jaar vast en 1,00% voor 20 jaar vast. Zoals gezegd is het maximaal leenbedrag €15.000.

Een Duurzaam Wonen-lening is alleen mogelijk samen met een gewone ASN Hypotheek. Qua tarief is deze hypotheek echter een middenmoter. Het 10-jaars NHG-tarief is 1,78%. Voor 20 jaar vast betaal je 2,45%. Gebaseerd op een financiering van 100% van de woningwaarde, betaal je zonder NHG 2,23% voor 10 jaar vast en 2,90% voor 20 jaar vast. Een overzicht van alle aanvangstarieven staat op de website van ASN.

De combinatie Hypotheek en Duurzaam Wonen is wel interessant bij leningen boven de 100% van de woningwaarde. Het bedrag boven de 100% moet je verplicht inzetten voor duurzame maatregelen. Tot een woningwaarde van €250.000 profiteer je maximaal. Met een financiering van 106% bedraagt de totale hypotheek in dat geval €265.000. De extra geleende 6% is dan precies ingevuld met een Duurzaam Wonen-lening van €15.000. Bij hogere hypotheken is het voordeel kleiner, omdat de lage rente van het Duurzaam Wonen-deel dan steeds minder opweegt tegen de rente van de 'gewone' hypotheek.

Rekenvoorbeeld De woningwaarde is €250.000, het hypotheekbedrag is €265.000, waarvan €15.000 Duurzaam Wonen Looptijdrente bij 10 jaar vast: 2,035% Looptijdrente bij 20 jaar vast: 2,788% De berekening is op basis van looptijdrente, de werkelijke rente die je betaalt over de hele looptijd. In dit voorbeeld hoort ASN bij beide rentelooptijden tot de meest voordelige aanbieders. Bij hypotheekbedragen boven de €265.000 weegt het lage tarief van de Duurzaam Wonen-lening minder op tegen het 'gewone' hypotheektarief en is ASN minder concurrerend.

