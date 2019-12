Eerste indruk|De ASR WelThuis Starters hypotheek is een annuïteitenhypotheek die je niet in 30 jaar aflost, maar in 40 jaar. Je maandlasten zijn lager maar de totale lasten over 40 jaar zijn hoger omdat je 10 jaar langer aflost.

Conclusie: lagere maandlasten, maar tegen een prijs

De ASR WelThuis Starters hypotheek is vernieuwend en speelt in op het feit dat de pensioenleeftijd steeds verder opschuift. Hierdoor is het voor starters niet altijd meer nodig om een hypotheek in 30 jaar af te lossen.

De netto maandlasten worden lager als je 10 jaar langer over de aflossing mag doen. Maar uiteindelijk betaal je meer doordat je langer bezig bent met aflossen. En aangezien de hypotheekrente maar 30 jaar fiscaal aftrekbaar is, kun je bij de WelThuis Starters hypotheek de rente over de laatste 10 jaar niet aftrekken. Kun je de maandlasten van een 30-jarige hypotheek makkelijk betalen, dan is dat een betere optie dan de 40-jarige hypotheek.

Wat is het?

De ASR WelThuis Starters hypotheek is een annuïteitenhypotheek voor consumenten die voor het eerst een huis gaan kopen. Deze hypotheek bestaat uit 2 delen:

Hypotheekdeel 1: deze los je af in de eerste 30 jaar. Je hebt lagere maandlasten gedurende deze eerste 30 jaar dan je bij een 'gewone' annuïteitenhypotheek van 30 jaar zou hebben. Dat verschil in maandlasten leen je 30 jaar lang ‘bij’. De hypotheekrente hiervan is fiscaal aftrekbaar (valt in box 1).

Hypotheekdeel 2: dit bestaat uit het ‘bijgeleende deel’. Deze extra lening los je af in de laatste 10 jaar. Ook hier betaal je rente over en die is niet aftrekbaar (lening valt in box 3).

Let op: Je kunt met deze constructie geen hoger bedrag lenen dan met een ‘gewone’ hypotheek.

Rekenvoorbeeld: hoe werkt het? Stel: je leent €250.000 tegen een rente van 2,2% en je belastingvoordeel is 35%. Je lost in 40 jaar af in plaats van in 30 jaar. Je betaalt dan maandelijks €165,62 minder dan bij een ‘gewone’ annuïteitenhypotheek. Je betaalt wel 10 jaar langer, waardoor je uiteindelijk ruim €34.415 netto méér hebt betaald na 40 jaar.

Voordelen

Je smeert de terugbetaling van de hypotheek uit over 40 jaar en hebt dus lagere maandlasten dan bij een looptijd van 30 jaar.

Normaal gesproken is de hypotheekrente voor starters alleen aftrekbaar als je de lening in 30 jaar aflost. Bij de WelThuis Starters hypotheek mag je daarentegen in 40 jaar aflossen, terwijl de hypotheekrente (over deel 1) toch 30 jaar aftrekbaar is.

Je mag 15% over het gehele hypotheekbedrag boetevrij aflossen per kalenderjaar. Dit mag ook op 1 leningdeel. Omdat de rente over leningdeel 2 niet aftrekbaar is, kun je het beste op dit leningdeel extra aflossen als je die mogelijkheid hebt.

Je kunt de hypotheek afsluiten met NHG en met een starterslening (als jouw gemeente dit aanbiedt).

Nadelen

De hypotheekrente van de ASR WelThuis Starters hypotheek ligt aan de hoge kant: 2,60% (20 jaar rentevast, peildatum 6 juni 2018). Dit is 0,10% hoger dan die van de standaard ASR WelThuis hypotheek. Voordelige hypotheekaanbieders als Argenta en Lloyds Bank rekenen voor een hypotheek met NHG en een rentevaste periode van 20 jaar 2,25% (peildatum 6 juni 2018). Zie het rekenvoorbeeld hieronder.

De hypotheekrente mag je van de Belastingdienst bij nieuwe hypotheken alleen aftrekken als je de lening in 30 jaar aflost. De laatste 10 jaar is de rente van deze hypotheek dus niet aftrekbaar.

Als je verhuist naar je volgende woning heb je minder overwaarde omdat je minder snel aflost.

Als je een volgende woning koopt, kun je de constructie meenemen. Voorwaarde is wel dat je voor je volgende huis (en gedurende de hele looptijd van de hypotheek) bij ASR blijft.

Je betaalt uiteindelijk méér als je in 40 jaar aflost dan in 30 jaar.

Een ASR-hypotheek kent 5 risicoklassen. Hoe minder je hebt geleend in verhouding tot de waarde van je woning, hoe lager de rente. Je komt door de tragere aflossing minder snel in een lagere risicoklasse. Heb je geen NHG, dan betaal je dus langer een hogere rente.

Tot slot: deze hypotheek is geen aanrader voor iets oudere starters; de hypotheek loopt dan dóór tot na je pensioenleeftijd.

Verschil met voordelige hypotheekaanbieder Kies je een hypotheek van €250.000 via bijvoorbeeld hypotheekaanbieder Argenta, dan betaal je 30 jaar lang bruto €956 (rente 2,25%, 20 jaar rentevast, peildatum 6 juni 2018). Bij de WelThuis Starters hypotheek is dat 40 jaar lang €838 per maand (rente 2,60%, 20 jaar rentevast, peildatum 6 juni 2018). Het extra bedrag dat je betaalt over deze 40 jaar is €58.361 bruto en €52.662 netto. Is het hogere maandbedrag van €956 per maand geen probleem, dan is een voordelige hypotheekaanbieder en 30 jaar aflossen dus veel voordeliger.

Lees ook: