Een nieuwe hypotheek uitsluitend voor (ex)-werknemers in de sectoren Zorg en Welzijn. Attens hypotheken onderscheidt zich door de relatief soepele verstrekkingsnormen voor werknemers met een tijdelijk of nul-urencontract. Bij de start op 29 september 2015 is Attens een van de voordeligste aanbieders in de markt.

In veel gevallen voordelige hypotheek

De hypotheken van Attens met een rentevaste periode van 10 jaar of langer behoren op de peildatum 1 oktober 2015 tot de voordeligste in de markt.

Dit geldt met name voor consumenten die een hypotheek nodig hebben die niet hoger is dan 80% van de waarde van de woning. Hierboven gaat de rente met maar liefst 0,55% omhoog.

Moet je het hele huis met een hypotheek financieren, dan wordt Attens wel weer interessant. Inmiddels is de rente van veel andere geldverstrekkers namelijk ook gestegen.

Kun je gebruik maken van hypotheekgarantie (NHG) dan hoort Attens ook tot de goedkopere aanbieders.

De hypotheekvoorwaarden zijn vrij sober, maar wel marktconform.

Voor wie?

De Attens hypotheek staat alleen open voor de 2,5 miljoen deelnemers aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Dit is ook de geldverstrekker achter de Attens Hypotheken. Voor een Attens Hypotheek moet je (gratis) lid zijn/worden van PGGM&CO.

De hypotheek is niet geschikt voor bezitters van een (bank)spaarhypotheek. Je kunt deze voordelige hypotheekvorm namelijk niet oversluiten naar Attens Hypotheken.

Flexibele contracten

Omdat in de sector Zorg & Welzijn veel flexibele contracten voorkomen, heeft het Pensioenfonds Zorg & Welzijn besloten voor deze doelgroep soepelere acceptatienormen te hanteren dan in de markt gebruikelijk. Bij Attens Hypotheken kun je ervoor kiezen om onregelmatigheidstoeslag of ploegentoeslag volledig te laten meetellen.

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mag je inkomen uit een tijdelijk contract volledig meenemen. Als toetsinkomen geldt het bedrag dat je gemiddeld verdiende in de afgelopen 3 jaar. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het jaarinkomen in het laatste kalenderjaar. De maximale hypotheek is gelijk aan de hypotheek van iemand met hetzelfde inkomen uit vast dienstverband.

Datzelfde is ook het geval bij hypotheken zonder NHG. De hypotheek bedraagt dan echter maximaal 90% van de waarde van de woning. Heeft je partner een inkomen uit vast dienstverband, dan kun je evenveel lenen als iemand waarbij beide partners een vast dienstverband hebben. Voorwaarde is wel dat je partner het hoogste inkomen heeft.

Energiezuinige woning

Attens verstrekt gedurende de gehele looptijd van de hypotheek een rentekorting van 0,4% voor energiezuinige woningen op een leningdeel van €25.000. Dit deel van de lening moet dan wel een annuïteitenhypotheek zijn. Deze korting krijg je ook als je tijdens de looptijd van de hypotheek de woning energiezuinig maakt. De rentekorting gaat pas in op het moment dat de woning energiezuinig is.

De woning is energiezuinig als het een energielabel A of een EPC-waarde van 0,6 of lager heeft. EPC is een maat voor de energie-efficiëntie van je huis. Huidige nieuwbouwwoningen hebben momenteel altijd een EPC-waarde van 0,4 of lager. Koop je een nieuwbouwwoning dan krijg je dus altijd 0,4% korting op een leningdeel van €25.000

Hypotheek met hulp van ouders

Als je nog niet zelfstandig de lasten van de hypotheek kunt dragen, dan kun je de hypotheek toch krijgen als je ouders zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de lening. Voor deze hypotheek met hulp van ouders gelden 4 voorwaarden:

Het kind moet in staat zijn om 70% van de lasten zelf te dragen.

Het kind moet binnen 5 jaar de lasten van de hypotheek zelf kunnen betalen.

De ouders moeten financieel in staat zijn om 30% van de lasten van het kind te dragen en daarnaast nog de lasten van hun eigen woning.

De hypotheek is in dit geval helaas niet mogelijk met Nationale Hypotheek Garantie.

Voordelen:

Op de peildatum 1 oktober 2015 hanteert Attens Hypotheken concurrerende tarieven. Dat geldt met name voor een rentevaste periode van 10 jaar of langer. Dit geldt ook alleen voor hypotheken die minder dan 80% bedragen van de marktwaarde van het huis én hypotheken voor 100% van de marktwaarde.Een uitzondering moeten we maken voor hypotheken tussen 80% en 90% van de marktwaarde

Attens hanteert soepele acceptievoorwaarden voor werknemers met een flexibel arbeidscontract

Attens geeft voor energiezuinige woningen 0,4% korting over een leningdeel van maximaal €25.000

Ook als het kind niet zelfstandig de hypotheek kan dragen, kan het in aanmerking komen voor een hypotheek. De ouders stellen zich dan hoofdelijk aansprakelijk. Ze hoeven niet zelf geld in de aankoop te steken

Nadelen:

De hypotheek is niet mogelijk als je geen deelnemer bent aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek zit niet in het assortiment. Daarom niet geschikt voor mensen die zo'n hypotheek al hebben.

Als ouders zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schuld van hun kind dan lopen ze een reëel risico. Als het kind de hypotheeklasten niet meer kan dragen, zal de bank de ouders aanspreken.

De hypotheek kan alleen via een tussenpersoon worden afgesloten.

Wat is Attens Hypotheken?

Attens Hypotheken biedt 3 vormen: annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek en aflossingsvrije hypotheek. Voor starters zijn alleen de eerste 2 vormen mogelijk. Je kunt een hypotheek afsluiten voor de volgende rentevaste perioden: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20 en 30 jaar.

Voor (ex-)werknemers Zorg & Welzijn

Attens Hypotheken is ontwikkeld voor leden van PGGM&CO, de coöperatieve vereniging van mensen die werken of werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn. Leden van PGGM&CO die deelnemer zijn aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (en hun partners) komen in aanmerking voor een Attens Hypotheek.

Ben je nog geen lid van PGGM&CO? Dan word je automatisch lid wanneer de hypotheek passeert. Lidmaatschap is gratis.

De offerte

Na acceptatie van de offerte blijft het renteaanbod nog 4 maanden geldig. Deze termijn kan niet verlengd worden.

De rente die in de offerte is opgenomen ga je uiteindelijk ook betalen. Deze wordt niet meer verlaagd als de rente op de dag van het transport bij de notaris inmiddels lager ligt.

Annuleer je een reeds geaccepteerde offerte, dan betaal je een boete van 0,5% over de hoofdsom van de lening. Bij een lening van €200.000 is dit €1000.

Overlijdensrisicoverzekering

Is de hypotheek hoger dan 80% van de waarde van de woning, dan moet je voor het meerdere een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Voorbeeld:

Stel de waarde van de woning bedraagt €300.000 en de hypotheek is €309.000, dan is de hypotheek 103% van de waarde van de woning.

80% van €300.000 = €240.000.

Dus de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering moet minimaal (€309.000 - €240.000=) €69.000 bedragen.

Bouwdepot

Bij een nieuwbouwwoning wordt het huis meestal in delen betaald. Je sluit al wel de hypotheek af die je uiteindelijk nodig hebt. Het deel van de hypotheek dat je nog niet gebruikt, wordt in een zogenaamd bouwdepot gestort. Bij Attens is de maximum looptijd van het bouwdepot 24 maanden. Over het tegoed in het depot krijg je dezelfde rente als de hypotheekrente die je betaalt. Dit is een gunstige regeling.

Boetevrij aflossen

Je mag jaarlijks 10% boetevrij aflossen. Deze aflossing moet je minimaal één maand van tevoren aankondigen. De berekeningsmethode van de boete is gelijk aan die van de overgrote meerderheid van de banken.

Bij verhuizen mag je boetevrij aflossen. Is de rente van de oude lening lager dan de rente voor nieuwe lening, dan mag je die oude rente meenemen naar de nieuwe hypotheek. Voorwaarde is wel dat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten binnen 6 maanden na het aflossen van de oude hypotheek.

