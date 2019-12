Bankenoverhypotheken.nl: onvolledige informatie

Conclusie

Het streven van de makers van bankenoverhypotheken.nl valt te prijzen, maar de geboden informatie is vaak onvolledig. De site ‘denkt’ niet vanuit de consument, maar vanuit de banken. Een logische verklaring: de website is het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB; de brancheorganisatie van banken en andere kredietaanbieders).

Voor consumenten die niet volledig thuis zijn in de wereld van hypotheken staat er nuttige informatie op de site, al blijft die dikwijls in algemeenheden steken.

Voorbeelden

Ter illustratie de informatie over rentemiddeling: ‘Of dit voordelig is, hangt af van uw specifieke situatie.’ Eerder onderzoek van de Consumentenbond wees juist uit dat rentemiddeling geen goed idee is.

Ook nietszeggend is de informatie over opeet-hypotheken. De site rept over ‘een beperkt aantal banken’ die dat aanbiedt, maar noemt geen namen.

Pluspunten

Prettige zoekfunctie.

Maakt duidelijk hoe banken denken.

Minpunten

Niet consumentgericht.

Informatie is vaak onvolledig.

Algemene informatie

Op de website kun je dankzij de goedwerkende zoekfunctie snel algemene informatie vinden over 8 onderwerpen die belangrijk zijn voor (toekomstige) hypotheeknemers. Bijvoorbeeld zestigers die een nieuwe hypotheek willen afsluiten. Op bankenoverhypotheken.nl staat dat banken geen aparte regels hebben voor oudere aanvragers en dat zij vooral kijken of iemand ook na zijn pensioen de hypotheek nog kan betalen.

De geboden informatie maakt vooral duidelijk hoe banken denken. Doe hier als zestiger je voordeel mee ter voorbereiding op een bezoek aan de bank.

Incompleet

De site zegt zich op consumenten te richten, maar de geboden informatie is op allerlei plekken vaag, incompleet en niet servicegericht. Een voorbeeld: bij de informatie over de opeet-hypotheek - een alternatief voor oudere kredietzoekers - staat dat ‘een beperkt aantal banken hier een specifiek product voor heeft. Niet gezegd wordt echter welke banken dat zijn. En als consument heb je ook niets aan de opmerking daarna: ‘Voor de overige banken geldt dat zij per situatie bekijken wat de mogelijkheden zijn.’

Risico-opslag

Bij sommige onderwerpen zoals risico-opslag is de uitleg over de gangbare praktijk bij banken wat gemakzuchtig. Hieruit gaat de NVB vooral uit van het perspectief en het belang van zijn leden: de banken. Bankenoverhypotheken.nl stelt daarbij dat je ‘meestal zelf contact moet opnemen met de bank’ over verlaging omdat ‘het voor de meeste banken namelijk nog niet mogelijk is om te bepalen wanneer de rente-opslag omlaag kan of geschrapt kan worden’.

Maar, beste NVB, daar zouden banken met enige inspanning wél achter kunnen komen. De banken kunnen bijvoorbeeld hypotheekafnemers eens in de 5 jaar vragen of de WOZ-waarde van hun huis tussentijds veranderd is, of dat dat het geval is met andere zaken die van invloed kunnen zijn op de risico-opslag.

Voor hypotheken die afgesloten zijn vanaf 1 januari 2013, geldt bovendien dat er altijd (verplicht) op afgelost wordt en de bank dus zéker eens in de zoveel tijd zou moeten nagaan of de risico-opslag nog klopt.

Boeterente

Kwalijk is de summiere informatie op bankenoverhypotheken.nl over de boeterente en de nieuwe Europese regels die banken sinds 14 juli moeten volgen bij de berekening daarvan. De site noemt alleen dat banken sindsdien transparant moeten zijn over de berekeningswijze van de boeterente - op de bankenoverhypotheken.nl genoemd: vergoeding aan de bank - en hun uitgangspunten daarbij.

We vroegen Michiel Lensink - mede-oprichter van hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl - naar zijn mening: ‘Sinds 14 juli sturen de meeste banken klanten inderdaad een meer transparante berekening dan voorheen, maar dat betekent niet dat banken de boeterente correct berekenen.'

Volgens Lensink, die zijn conclusie trekt op basis van 12.000 berekeningen van boeterentes die hij bekeek, is de boeterente nog steeds vaak te hoog, onder andere doordat banken er standaard van uitgaan dat mensen niets aflossen.

