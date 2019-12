Bankgarantie voor starters

Nieuws|Om starters op de woningmarkt een extra zetje in de rug te geven, is er nu de Startersbankgarantie. Kopers die niet in staat zijn zelf de borg (10% van de koopsom) op tafel te leggen, kunnen voor het speciale tarief van €200 een bankgarantie laten regelen door Nationale Waarborg. Dit bedrijf stelt daarbij als voorwaarden dat het gaat om een SVN-starterslening, waarvoor starters in ruim 200 gemeentes in aanmerking komen.