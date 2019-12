Eerste indruk|Berendb.nl is een nieuwe site met informatie over alles wat komt kijken bij het vinden, kopen en bezitten van een huis. Een aantal filmpjes van de hond Berend Beagle, die op zoek is naar een nieuw hok, verlevendigt het geheel. Berend Beagle is een initiatief van ABN Amro.

Review Berend Beagle

Berend Beagle is een speelse informatieve site die heel nuttig kan zijn als je een huis wilt kopen. Dat ABN Amro achter deze site zit, blijkt alleen uit de disclaimer. De bank geeft aan dat de site bedoeld is om mensen te helpen met meer kennis van zaken de huizenmarkt te betreden, niet om meer hypotheken te verkopen. Wij hebben geen signalen gezien die dit tegenspreken.

Positieve punten

We vinden dat ABN Amro goed in deze opzet is geslaagd. Je hebt nooit het gevoel dat je een bepaalde kant wordt opgeduwd. De site geeft veel nuttige informatie. Ook is het een prima manier om verder te zoeken. Heb je meer informatie nodig dan wijst de site je de weg. In veel gevallen wordt je rechtstreeks doorgeleid naar andere sites waar nog meer informatie is te vinden.

Positief is verder dat Berend Beagle harde informatie geeft. Vergelijkbare sites maken nog al eens de fout dat ze de tussenpersoon niet voor de voeten willen lopen en daarom nauwelijks informatie geven. Berend Beagle vindt het verstandig bij het afsluiten van een hypotheek een tussenpersoon in de arm te nemen, maar dit betekent niet dat je daarom niet goed voorbereid hoeft te zijn. Per saldo hebben zowel de consument als de tussenpersoon hier baat bij. Een standpunt dat de Consumentbond volledig onderschrijft.

Conclusie

Is er dan geen kritiek mogelijk. Natuurlijk wel. De nagestreefde objectiviteit slaat soms iets te ver door. Dan draagt de site alleen alternatieven aan, zonder aan te geven welk alternatief het beste is. Soms zou een onderwerp nog iets verder uitgespit kunnen worden. Bijvoorbeeld vervroegd aflossen op de hypotheek met spaargeld wordt wel erg summier behandeld.

Een ander kritiekpunt is dat Berend Beagle uit het bestand van Advieskeuze.nl alleen die tussenpersonen toont, waarmee ABN Amro samenwerkt. Het argument dat deze onafhankelijke tussenpersonen voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de bank, overtuigt ons niet.

Wat is Berend Beagle?

De website berendb.nl biedt informatie aan (toekomstige) huizenbezitters. De site is opgebouwd uit 3 onderdelen:

Een huis vinden.

Een huis kopen.

Een huis bezitten.

Alle informatie wordt verstrekt in de vorm van vraag en antwoord. Je kunt de vragen en antwoorden achtereenvolgens doorlopen. Ook kun je een vraag intikken. In dat geval word je rechtstreeks geleid naar de onderwerpen die betrekking hebben op jouw vraag.

Financiële en praktische informatie

Natuurlijk gaat de site uitgebreid in op alle financiële informatie, maar ook praktische zaken komen aan bod. Zo vind je een antwoord op vragen als: Waar moet ik op letten bij het bekijken van een woning? Welk huis past bij mij? Hoe krijg ik informatie over de woonomgeving? Moet ik de eigendomsakte bewaren?

Tot slot biedt de site op elke plaats de mogelijkheid om de begrippenlijst te raadplegen, een tussenpersoon te vinden op Advieskeuze.nl, een twitterbericht te plaatsen of een e-mail met een vraag, klacht of suggestie te versturen aan Berend Beagle. Stel je per mail een vraag, dan wordt deze beantwoord door de redactie van Berend Beagle. Je krijgt geen adviseur van ABN Amro aan de lijn.

