Eerste indruk|Zelf online je hypotheek afsluiten en binnen 5 werkdagen na de aanvraag bij de notaris zitten? Met bijBouwe is dat mogelijk. Tegen lagere kosten, belooft de nieuwe hypotheekverstrekker. Is bijBouwe dan ook een goede keus? Dat hangt van meer factoren af.

Dat je bij bijBouwe gemakkelijk en snel een hypotheek kunt afsluiten is prettig en de afsluitkosten zijn voordelig. Belangrijker is echter dat de hypotheekrente aantrekkelijk is. De hypotheekvoorwaarden zijn vrij uitgekleed, maar wel marktconform.

Afsluiten

De tijd tussen een hypotheekaanvraag en de overdrachtsakte bij de notaris kan zenuwslopend lang duren. Dit proces kan bij bijBouwe veel sneller verlopen, namelijk binnen 5 werkdagen. Een offerte kun je binnen 1 werkdag ontvangen. We hebben dit niet in de praktijk getest, maar als deze belofte wordt waargemaakt, kan dat veel stress schelen.

De hypotheekaanvraag bij bijBouwe gaat via een online platform en voor het afsluiten van een annuïteiten- of aflossingsvrije hypotheek ben je niet per se gebonden aan het inschakelen van een hypotheekadviseur. Hierdoor kun je de afsluitkosten laag houden. Wil je wel advies van bijBouwe over je hypotheek, dan kan dat tegen relatief lage kosten: maximaal €695. Je bent ook vrij om een onafhankelijke adviseur in te schakelen.

Voor het aanvragen en afsluiten van een lineaire hypotheek moet je wel een adviseur inschakelen. Dit kan een adviseur van bijBouwe zijn of een onafhankelijk adviseur. Het is ook niet mogelijk om een hypotheek met een opbouwproduct, zoals een spaarhypotheek of levenshypotheek zonder advies af te sluiten. bijBouwe stelt terecht dat die producten daar te complex voor zijn.

Rente

Staar je alleen niet blind op de advies- en afsluitkosten. De voorwaarden en aangeboden rentepercentages spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. De rente die bijBouwe rekent op de peildatum van 10 december 2015 is niet de goedkoopste in de markt, maar zit wel in het rijtje goedkoopste aanbieders.

Voor een annuïteitenhypotheek ben je bijBouwe tussen de 0,05% en 0,3% duurder uit ten opzichte van de goedkoopste aanbieder. Dit is wel afhankelijk van de hoogte van de hypotheek die je nodig hebt ten opzichte van de woningwaarde, of je wel of niet een hypotheek afsluit met NHG en de looptijd van de rentevastperiode.

Voorwaarden

De Consumentenbond heeft ook naar de voorwaarden gekeken van de bijBouwe-hypotheek. We beoordelen de voorwaarden op aspecten zoals de boete- en verhuisregeling, offertemogelijkheden en flexibiliteit. bijBouwe scoort daarbij iets onder het gemiddelde, maar wel voldoende.

De hoogte van de rente die je betaalt is afhankelijk van de hoogte van de hypotheek, afgezet tegen de waarde van de woning. Een minpunt van bijBouwe is dat ze de risico-opslagen alleen laat vallen als de klant expliciet daarom vraagt. Om hier gebruik van te maken moet je bovendien de actuele waarde van je huis onderbouwen met een taxatierapport. Dit vinden we onterecht.

Bij bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek los je elke maand af. Het risico voor de bank wordt ook elke maand kleiner. De Consumentenbond vindt, dat de bank, zodra de klant in de volgende risicoklasse valt, de rente uit eigen beweging moet aanpassen. Hij ontvangt anders immers een vergoeding voor een risico dat er niet is. Voor een gemiddelde hypotheek spreken we over bedragen tussen €10.000 en €20.000 aan onverdiende rente.

Wijzigingen

Prettig aan de hypotheken van bijBouwe is dat je ook tijdens de looptijd van de hypotheek rechtstreeks zaken kunt doen met bijBouwe. Dat geldt ook als de hypotheek is afgesloten via een adviseur. Dit scheelt in de kosten.

Wat is bijBouwe?

In het najaar van 2015 is bijBouwe gestart met het aanbieden van hypotheken. bijBouwe is onderdeel van Dynamic Credit, dat beleggers direct koppelt aan de hypotheekmarkt. Daarbij kun je denken aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

Online platform

Het aanvraag- en afsluitproces voor hypotheken van bijBouwe gaat via een online platform, waardoor de acceptatieprocedure sneller gaat. Of je ook zelf direct een hypotheek af kunt sluiten hangt af van het type hypotheek je wilt afsluiten.

Direct afsluiten

Annuïteiten- en aflossingsvrije hypotheken zijn rechtstreeks af te sluiten (execution only). Voor andere hypotheekvormen is advies verplicht. Dit kan ook via bijBouwe, maar je mag ook kiezen voor een tussenpersoon.

Afsluitkosten

Voor het kopen van een eerste huis betaal je eenmalig €495 aan bemiddelingskosten. Koop je een volgend huis of ben je ZZP'er, dan zijn de kosten €595. Wil je graag advies, dan betaal je als starter in totaal €1190. Dit is heel voordelig. Staar je echter niet blind op de afsluitkosten: 0,1% renteverschil voor een gemiddelde hypotheek van €200.000 levert in tien jaar al €2.000 voordeel op.

