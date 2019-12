Boete late betalers nog te hoog

Nieuws|Veel hypotheekverstrekkers rekenen nog altijd een te hoge boete als klanten te laat zijn met betalen. Sinds 14 juli mogen banken bij een betalingsachterstand op een hypotheek geen hogere vergoeding in rekening brengen dan hun daadwerkelijke schade. Ruim 3 maanden later hanteren Florius, MoneYou en de Duitse Volksbank nog steeds meer dan 4 of 5% per maand.

Ook de boetes van onder meer ABN Amro, Centraal Beheer Achmea, Munt Hypotheken en Van Lanschot zijn met 1 à 2% per maand nog altijd een stuk hoger dan de nieuwe Europese hypotheekrichtlijn voorschrijft. De maximale boete is 'in beginsel de wettelijke rente' van 2% per jaar, oftewel 0,167% per maand. Daarnaast mag een bank werkelijk gemaakte administratie- en incassokosten in rekening brengen, mits hij die goed onderbouwt.

In het septembernummer van de Geldgids signaleerde de Consumentenbond al dat de boeterentes van de meeste aanbieders (veel) te hoog waren. Destijds rekenden alleen ING en de Hypotheker (Annuïteiten VoordeelExtra hypotheek) de wettelijke rente. Inmiddels geldt dat voor meer dan de helft van de in Nederland actieve hypotheekverstrekkers. SNS, RegioBank, Attens, Syntrus Achmea en Tellius kennen zelfs helemaal geen boete voor een betalingsachterstand.

Bron: MoneyView/Consumentenbond