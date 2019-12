Boeterente kan beter vergoeding renteverplichting heten

Nieuwe Europese regelgeving

Sinds medio juli is de nieuwe Europese regelgeving hypotheken van kracht. Die bepaalt onder meer dat de banken, bij vervroegde aflossing, alleen de werkelijke kosten in rekening mogen brengen. In sommige media stond dat de banken bij vervroegde aflossing geen boete mogen rekenen. De Nederlandse Vereniging van Banken stelt zich op het standpunt dat de banken, ook in het oude systeem, alleen de onkosten in rekening bij de consument brachten. Zoals zo vaak ligt de waarheid in het midden.

Vervroegde aflossing

Bij vervroegde aflossing, rentemiddeling of oversluiten naar de lagere dagrente, brengt de bank de misgelopen rente in rekening. Dat is het deel van de contractrente dat hoger is dan de rente die geldt voor soortgelijke nieuwe hypotheken. Bij vervroegde aflossing of oversluiten houdt de bank rekening met een boetevrij deel. Het feit dat de hoogte van de berekende boete van bank tot bank flink kan verschillen, geeft al aan dat het niet alleen om de kosten gaat. Zeker bij vervroegde aflossing op een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, is de boete in veel gevallen véél hoger dan het verlies dat de bank lijdt door de vervroegde aflossing.

Bij een (bank)spaarhypotheek zijn de kosten voor de bank veel lager dan de meeste banken rekenen. Bij een lagere rente hoeven de banken namelijk ook minder rente te vergoeden over het opgebouwde spaarkapitaal. Tot slot zetten wij ook vraagtekens bij de marktrente die de banken als vergelijking hanteren.

Huidige boeteberekening voldoet niet

De Consumentenbond is van mening dat de huidige boeteberekening niet voldoet aan de Europese regelgeving. De banken vragen namelijk óók een vergoeding voor de misgelopen winstmarge in de rente. Winst behoort niet tot de kosten.

