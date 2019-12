Bovengrens NHG omhoog naar €245.000

‘Met de koppeling aan de gemiddelde woningwaarde bedienen we weer dezelfde groep als vóór de crisis: mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen’, zegt directeur Arjan Gielen van het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). WEW is een stichting die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de NHG.

Een hypotheek mét NHG levert doorgaans een lagere hypotheekrente op, omdat de geldverstrekker geen risico loopt in geval van wanbetaling. Dat risico neemt de stichting WEW. Het aantal afgesloten hypotheekgaranties daalde in het derde kwartaal van 2016. Dit komt voor een deel door de stijgende prijzen voor woningen ten opzichte van de gelijk gebleven NHG-grens, waardoor minder hypotheken voor de NHG in aanmerking komen.

Het garantievermogen van het waarborgfonds nam in het voorbije kwartaal verder toe. Per saldo was de afname van het aantal verliesdeclaraties door het aantrekken van de woningmarkt namelijk groter dan de afname in inkomsten uit nieuwe garantieverstrekkingen.

Bron: Waarborgfonds Eigen Woning

