Check de WOZ-waarde van je woning

WOZ-waardeloket

Het is helaas nog wel even zoeken naar de manier waarop jouw gemeente de WOZ-waarden openbaar maakt. Op wozwaardeloket.nl zijn straks alle woningen in Nederland te vinden, maar zover is het nog niet. Op dit moment staat ongeveer een kwart van alle woningen erop, in 100 verschillende gemeenten.

WOZ-waarde achterhalen

Het is de bedoeling dat je in de tweede helft van 2017 de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland kunt opzoeken op wozwaardeloket.nl. Tot het zover is, kun je op de website van jouw gemeente lezen hoe je de waarde van een woning kunt achterhalen als deze nog niet staat vermeld op de wozwaardeloket.nl. Soms is dit telefonisch of per e-mail, maar er zijn ook andere websites in de lucht waarop de gegevens zijn te raadplegen. Bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam, Eindhoven en Hollands Kroon. Als op de website van jouw gemeente een link is opgenomen naar zo'n website, dan weet je dat de gegevens betrouwbaar zijn.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Begin volgend jaar worden de WOZ-waarden van woningen weer bekendgemaakt. Het gaat om de waarde van je woning die de gemeente heeft vastgesteld. Een verkeerde waarde kan nadelig zijn voor de belastingen die je moet betalen, voor de rente-opslag die je bij je hypotheekbank krijgt of voor de maximale huurprijs. Als je vindt dat de WOZ-waarde niet redelijk is, kun je binnen 6 weken na ontvangst van die waarde bezwaar maken tegen woz-waarde bij je gemeente. Ter ondersteuning van dit bezwaar is het onder meer handig om te weten wat de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen in jouw straat zijn. Met wozwaardeloket.nl wordt dat extra makkelijk.