Eerste indruk|Colibri Hypotheken is een nieuwe aanbieder. De doelgroep zijn starters met een huis boven de hypotheekgarantiegrens van €265.000 die kiest voor een rentevaste periode van 20 jaar of langer. De hypotheekrente voor de doelgroep is redelijk voordelig, maar er zijn voordeligere aanbieders. Colibri hanteert lage kosten als je de hypotheek wilt aanpassen.

Conclusie: redelijk voordelige hypotheek

De Colibri Startershypotheek is vrij aantrekkelijk als je voorkeur uitgaat naar een rentevaste periode van 20 jaar of langer. De hypotheekvoorwaarden zijn marktconform en krijgen van ons een 7,3 als Testoordeel. Positief zijn de kosten bij afsluiten of aanpassen van de hypotheek. In de markt zijn deze kosten bij Colibri het laagst. Daar staat tegenover dat de geldigheidsduur van de offerte wel langer had gemogen. De overige voorwaarden zijn heel standaard.

Op de peildatum (4 september 2018) zijn er aanbieders in de markt die voordeliger zijn voor alle aangeboden rentevaste periodes.

Voor- en nadelen

We vergeleken op 4 september 2018 de hypotheekrentes van een annuïteitenhypotheek voor de rentevaste periodes die Colibri Hypotheken aanbiedt: variabele rente en 1, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar rentevast.

Voor korte rentevaste periodes is de Colibri Startershypotheek duur. Vanaf 20 jaar rentevast kan de Colibri Startershypotheek de concurrentie aan. Maar, er zijn goedkopere geldgevers te vinden. Voor hypotheken met NHG is de Colibri Startershypotheek niet interessant.

Voordelen

Colibri Hypotheken biedt de mogelijkheid om de hypotheek execution only af te sluiten. De kosten bedragen dan slechts €495.

Bij Colibri Hypotheken kun je de hypotheek zonder advies aanpassen. De administratiekosten liggen dan tussen €150 en €250.

Automatische aanpassing risico-opslag als de restschuld voldoende is gedaald.

Je bent niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Nadelen

Er is geen overbruggingskrediet mogelijk als oude woning nog niet is verkocht.

Overlijdt je partner die niet heeft getekend, dan mag je niet boetevrij de hypotheek aflossen of zonder boete overstappen naar de actuele rente bij Colibri Hypotheken als die op dat moment lager is dan jouw hypotheekrente.

Geen rentemiddeling mogelijk.

Offerteduur bedraagt slechts 2 maanden; deze duur kan tegen kosten met 3,5 maand verlengd worden.

Rente over nieuwbouwdepot is 1% lager dan de hypotheekrente. Bij veel andere banken is die gelijk.

Wat is de Colibri Startershypotheek?

De Colibri Startershypotheek wordt verstrekt door Colibri Hypotheken. Dit bedrijf trekt het benodigde kapitaal aan van Aegon. Aegon is ook een van de aandeelhouders. Je kunt de hypotheek rechtstreeks bij Colibri Hypotheken afsluiten of via één van de 25 advieskantoren die een samenwerkingsovereenkomst met Colibri hebben afgesloten.

Voor wie is de Startershypotheek?

Zoals de naam al zegt is de Colibri Startershypotheek voorlopig alleen bedoeld voor starters.

Je hebt de keus tussen een lineaire en een annuïteitenhypotheek. Colibri Hypotheken heeft de intentie om de hypotheekverstrekking eind dit jaar uit te breiden naar doorstromers en oversluiters.

Zowel mensen in loondienst als zelfstandigen komen in aanmerking voor een hypotheek. De Colibri Startershypotheek is vooral interessant voor starters die veel lenen (maximaal €700.000) en kiezen voor een rentevastperiode van 20 jaar of langer. Kom je in aanmerking voor een hypotheek met NHG dan valt Colibri Hypotheken af. Er zijn dan andere aanbieders die voordeliger zijn.

