Daling verkoop en prijzen woningen houdt aan

Nieuws|In de eerste 3 kwartalen van 2012 zijn 8 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Ook de prijs van verkochte woningen is al 3 maanden op rij 8 procent lager dan in diezelfde maanden in 2011. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).