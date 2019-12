De Vista hypotheek

We nemen als voorbeeld een hypotheek waarbij de rente 30 jaar vast staat. We bekeken de hypotheekrentes voor hypotheekleningen met NHG en hypotheken die 50%, 75%, 90% of 100% van de marktwaarde van de woning bedragen. We hielden er daarbij rekening mee dat de banken de rente verlagen als je aflost (looptijdrente). In geen van de gevallen was Vista de voordeligste aanbieder maar eindigde op resp. de 16e, 11e, 13e en 8e plaats (van zo’n 25 aanbieders).