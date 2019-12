Eerste indruk|Delta Lloyd heeft als eerste hypotheekverstrekker zijn rentetarieven voor hypotheken drastisch gewijzigd. Is dit interessant voor huizenbezitters en -kopers?

Delta Lloyd hypotheken: review

Delta Lloyd is vooralsnog de enige geldgever die lagere hypotheekrentes aanbiedt - voor hypotheken tot 90% van de vrije verkoopwaarde - zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) - dan voor een hypotheek mét NHG.

Marktwaarde

Op de peildatum 8 februari rekende Delta Lloyd voor annuïteitenhypotheken de laagste rente van alle aanbieders. Delta Lloyd rekende tot 75% van de marktwaarde (103% van de executiewaarde, de prijs die je krijgt bij gedwongen verkoop). Bovendien rekenen banken minder rente naarmate je hypotheekschuld kleiner wordt.

Risicoklasse

Bij Delta Lloyd zijn er veel risicoklassen. Als je dan een extra aflossing doet, kom je al snel in een lagere klasse terecht en ga je daardoor minder rente betalen. Naarmate je hypotheekschuld groter is, zit je in een hogere risicoklasse. En dus betaal je meer rente. Deze verschillende risicoklassen zorgen dat versneld aflossen bijzonder interessant kan zijn.

Conclusie

Helaas kent de goedkoopste variant een verhuisboete. Onze voorkeur gaat daarom uit naar de iets duurdere Delta DrieSterrenHypotheek of de eigen producten van De Hypotheekshop en de Hypotheker.

Wat is de Delta Lloyd hypotheek

NHG-hypotheek bij Delta Lloyd niet langer het voordeligst

Verzekeraar en hypotheekverstrekker Delta Lloyd heeft haar hypotheekrentetarieven drastisch gewijzigd. Bij alle andere geldgevers betalen klanten met een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG) de laagste rente. Bij Delta Lloyd is dat nu anders, want daarbij betalen mensen van wie de woning veel meer waard is dan het hypotheekbedrag de laagste rente. Ook zonder NHG. Hypotheken die niet hoger zijn dan 90% van de vrije-verkoopwaarde van de woning zijn voordeliger dan een hypotheek mét NHG.

Verschil

Dat verschil kan oplopen tot 0,5%. Deze nieuwe rentestructuur geldt ook voor producten van De Hypotheekshop en de Hypotheker waarbij Delta Lloyd als geldgever optreedt. Delta Lloyd introduceert ook meer risicoklassen dan in het verleden (7 in plaats van 3). Daarbij geldt: hoe hoger de hypotheekschuld, hoe hoger het risico voor de bank en hoe meer rente je daarom als klant betaalt.

Tussentijds aflossen

Door tussentijds aflossen komt de klant een of meerdere risicoklassen lager uit en betaalt hij daardoor minder rente. De meeste aanbieders willen het liefst hypotheken met NHG verstrekken. Delta Lloyd richt zich binnen de volledig ingezakte hypotheekmarkt op klanten die op zoek zijn naar een hypotheek zónder NHG. Het aantal hypotheekaanvragen daalde in januari namelijk met 47% ten opzichte van een maand eerder. In vergelijking met januari 2012 nam het aantal aanvragen met 33% af.

Voor zover bekend hebben andere hypotheekaanbieders het voorbeeld van Delta Lloyd nog niet gevolgd.

Marktwaarde

De lagere rente geldt alleen voor hypotheken die niet hoger zijn dan 90% van de vrije verkoopwaarde van de woning. Het risico dat Delta Lloyd hier loopt, is klein: de kans dat er bij gedwongen verkoop een restschuld overblijft is namelijk ook klein. In het verleden keken banken bij het bepalen van de risicoklasse altijd naar executiewaarde.

Steeds meer hypotheekverstrekkers stappen over op marktwaarde. Dit is het bedrag dat een woning opbrengt als die op een normale wijze wordt verkocht. Executiewaarde is het bedrag dat een woning bij gedwongen verkoop zal opbrengen. Vaak is dat 80 tot 90% van de marktwaarde.

Voorbeelden

Tot 2013 verdeelde Delta Lloyd de hypotheekrentes in risicoklassen op basis van de executiewaarde. Delta Lloyd hanteerde bijvoorbeeld altijd 3 verschillende varianten. Hier een voorbeeld voor de Budget Hypotheek met een hypotheek met 10 jaar vaste rente, peildatum: 3 februari 2013.

Hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie: 4,95%;

Hypotheken tot 90% executiewaarde: 5,40% (opslag 0,45%);

Hypotheken tot 125% executiewaarde 5,50% (opslag 0,55%).

Dit is gewijzigd in de volgende 7 varianten (peildatum: 4 februari 2013):

Hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie: 4,95%;

Hypotheken tot 50% marktwaarde: 4,45% (korting 0,50%);

Hypotheken tot 75% marktwaarde: 4,55% (korting 0,40%);

Hypotheken tot 90% marktwaarde: 4,75% (korting 0,20%);

Hypotheken tot 100% marktwaarde: 5,05% (opslag 0,10%);

Hypotheken tot 110% marktwaarde: 5,45% (opslag 0,50%);

Hypotheken boven 110% marktwaarde: 5,55% (opslag 0,60%).

Opvallend is dat bij een hypotheek tot 50% marktwaarde van de woning de hypotheekrente 0,5% lager ligt dan bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.

Onderstaand voorbeeld laat zien dat een aflossing van €10.000 al een rentevoordeel kan opleveren van 0,4%. We gaan uit van een woning met een marktwaarde van €200.000 en een berekende executiewaarde van €175.000 (87,5% van de marktwaarde). De rente staat 10 jaar vast zonder Nationale Hypotheek Garantie.