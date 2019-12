Delta Lloyd misleidt huizenbezitter

Delta Lloyd biedt sinds kort naar eigen zeggen "een rekentool, waarmee huizenbezitters snel kunnen zien of ze kunnen besparen (met oversluiten) en hoeveel hen dat per maand kan opleveren." De Consumentenbond bekeek deze rekentool en onze conclusie luidt dat deze appels met peren vergelijkt.

Pure misleiding

Delta Lloyd vergelijkt bij de meeste hypotheekvormen de huidige bruto hypotheeklasten met die van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek. Alleen als je kiest voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek zie je de volledige maandlasten. Hierbij houdt Delta Lloyd echter geen rekening met de onvermijdelijke oversluitkosten, zoals boeterente, notariskosten en kosten van de adviseur. Ze wijst wel op hun bestaan, maar geeft geen enkele indicatie van de hoogte ervan. Dat is pure misleiding. De rekentool geeft geen objectieve informatie, maar is er alleen op gericht om een hypotheek over te sluiten.

Een rekenvoorbeeld

Jan heeft een woning met een WOZ-waarde van €276.000.

Hierop rust een spaarhypotheek die hij 25 jaar geleden heeft afgesloten tegen 7,6% rente.

De bruto maandlasten bedragen €766. De resterende looptijd is 5 jaar.

Volgens Delta Lloyd is hij een dief van zijn portemonnee als hij niet oversluit.

Zijn lasten gaan bij de Delta Lloyd Budget Hypotheek omlaag van €766 naar €329,87. Een voordeel van maar liefst €436,13.

In werkelijkheid bedragen de huidige netto maandlasten van Jan, na aftrek van belastingvoordeel €477.

Bij oversluiten naar de Delta Lloyd Budget Hypotheek tegen een rente van 3,65% schieten deze omhoog naar €558 per maand.

Hij bouwt door de lagere rente minder geld op in de spaarhypotheek. Hierdoor stijgt de huidige spaarpremie van €79 naar €366 per maand. Dat doet het voordeel van de lagere hypotheekrente volledig te niet.

Slechte dienst



Met zo'n rekentool biedt Delta Lloyd de consument een slechte dienst. Links laten liggen dus.

Lees ook het persbericht van Delta Loyd: Huizenbezitter laat geld liggen bij hypotheek.