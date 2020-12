Dit verandert er voor je hypotheek in 2021

Nieuws|Wat wijzigt er in 2021 allemaal als je een nieuwe hypotheek gaat afsluiten? En wat verandert er als je al een hypotheek hebt? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Veranderingen bij een eerste hypotheek

Voor wie voor het eerst een hypotheek wil afsluiten, pakken de (fiscale) veranderingen in 2021 per saldo positief uit.

Geen overdrachtsbelasting voor starters

Jonge huizenkopers betalen in 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Dit geldt voor mensen tussen de 18 en 34 jaar. Starters die een duurdere koopwoning zoeken, moeten opschieten: de vrijstelling geldt vanaf 1 april voor woningen met een koopsom tot €400.000. De eerste drie maanden van het jaar is er geen maximum.

Doorstromers betalen 2%...

Kopers van 35 jaar of ouder die zelf in het gekochte huis gaan wonen, betalen in 2021 2% overdrachtsbelasting. Hiermee wil de overheid doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

...maar beleggers 8%

Wie een huis koopt maar er níet zelf gaat wonen, gaat 8% overdrachtsbelasting betalen. Het hogere tarief geldt bij de aankoop van een vakantiewoning en als ouders een woning voor hun kind kopen.

Meer hypotheek voor tweeverdieners...

Tweeverdieners mogen in 2021 90% van het laagste inkomen meenemen bij de berekening van de maximale hypotheek. Nu is dit nog 80%. Zij kunnen daardoor meer lenen.

...en voor kopers met een studieschuld

Vanaf 2021 wegen studieleningen minder zwaar mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. De wegingsfactor wordt afhankelijk van de gemiddelde rente over de studielening over de laatste 5 jaar, in plaats van een vast percentage. Ook oud-studenten kunnen hierdoor naar verwachting meer lenen.

NHG-voorwaarden versoepeld

Meer huizenkopers komen in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De kostengrens (in 2020 nog een woningwaarde van €310.000) gaat in 2021 naar €325.000. Kies je voor energiebesparende maatregelen, dan is dit zelfs €344.500. De kosten voor een NHG-hypotheek, die diverse voordelen biedt, blijven eenmalig 0,7% van de hypotheeksom.

Voor senioren gemakkelijker...

NHG biedt een oplossing voor het tijdelijk financieringstekort dat kan ontstaan bij partners van wie de oudste aanvrager de AOW-leeftijd bereikt en de jongste nog niet. Vanaf 2021 mag bij zo’n tijdelijk tekort een werkelijke lastentoets worden toegepast. Dit moet het voor senioren (57 jaar en ouder) eenvoudiger maken om een (aanvullende) hypotheek te krijgen.

...oversluiten naar NHG moeilijker

Omdat NHG zich met name op kwetsbare groepen richt, worden de voorwaarden bij oversluiten aangescherpt. Oversluiten van niet-NHG naar NHG kan in 2021 alleen nog als je de garantie nodig hebt voor woningbehoud, of als je de aflossingsvrije hypotheek omzet naar eentje mét aflosvorm.

Meer belastingvrij sparen

Tot slot goed nieuws voor wie nog aan het sparen is voor een koophuis: het heffingsvrij vermogen (waarover je geen belasting betaalt) gaat van €30.846 naar €50.000. Fiscale partners sparen zelfs tot €100.000 belastingvrij. Voor groensparen (of -beleggen) geldt daarnaast een extra fiscale vrijstelling.

Veranderingen met een bestaande hypotheek

Met een bestaande hypotheek moet je in 2021 rekening houden met deze fiscale wijzigingen:

Renteaftrek versneld omlaag

Mensen met een jaarinkomen boven de €68.507 gaan in hun portemonnee voelen dat de hypotheekrenteaftrek versneld wordt afgebouwd. Het maximale fiscale aftrekpercentage gaat van 46 naar 43.

Eigenwoningforfait ook lager

De belasting over het bezit van een eigen woning daalt. Het zogenoemde eigenwoningforfait, dat wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen, gaat van 0,6 naar 0,5% van de WOZ-waarde.

Voordeel 'Wet Hillen' daalt

Huizenbezitters van wie het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek – bekend van de ‘Wet Hillen’ – zien hun belastingvoordeel echter dalen. In 2021 is nog maar 90% van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekbaar.

Energielabel wordt duurder

Wie zijn huis verkoopt, is in 2021 een stuk meer geld kwijt aan het verplichte energielabel voor de nieuwe eigenaar. Kun je dit label online nu nog voor minder dan een tientje bestellen, in 2021 betaal je €190. Dit doordat een energiedeskundige voortaan zelf naar je woning moet komen kijken.

Tot slot mogen de zonneboiler en hr-ketel niet meer als energiebesparende maatregel worden meegefinancierd in de hypotheek.