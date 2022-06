Conclusie: lage rente alleen met NHG en meeste voorwaarden zijn gemiddeld

Hypotheekrentes bij Bunq voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie zijn scherp geprijsd. Zowel bij een rente van 10 jaar vast als bij 20 jaar zit Bunq op 25 mei 2022 bij de 4 aanbieders met de laagste rente. Dat geldt niet bij een financiering zonder NHG. Die rentes liggen fors hoger dan bij veel andere aanbieders.

Extra lenen

Wil je extra lenen om energiebesparende investeringen te doen? Dan krijg je bij een hypotheek zonder NHG geen rentekorting. Sterker nog, leen je zonder NHG meer dan 100% van de woningwaarde om te vergroenen? Dan betaal je zelfs een opslag. Bunq berekent een rente-opslag van 0,02% over de hele hypotheekschuld. Hierdoor betaal je over de hele looptijd een paar duizend euro extra.

Voorwaarden

Veel voorwaarden zijn in vergelijking met andere hypotheekaanbieders bij Bunq marktconform. Maar een aantal zijn beter of slechter dan gemiddeld, zie voor- en nadelen. Binnenkort vind je in onze rentevergelijker alles over Bunq Easy Mortgages.

Bron: MoneyView, 25 mei 2022.

Voordelen

De rentetarieven voor hypotheken met NHG zijn lager dan het gemiddelde in de markt.

Bunq belooft consumenten dat ze binnen 24 uur een rente-aanbod krijgen. We hebben niet onderzocht of dit klopt. Bij een aantal aanbieders duurt het nu soms wel 6 tot 10 werkdagen. Een andere snelle aanbieder is bijvoorbeeld ING.

De offerte is 4 maanden geldig. Dat is langer dan gemiddeld. Daarna kun je met 2 maanden verlengen. Wil je de offerte uiteindelijk annuleren dan betaal je geen kosten.

Je kunt per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke lening aflossen zonder dat je een boete hoeft te betalen. Dat is bij veel aanbieders ook zo. Bijzonder is, dat je zonder boete onbeperkt extra mag aflossen als je aflost met eigen geld. Dit kan maar bij een paar andere aanbieders zoals bijvoorbeeld ASN en Florius.

Bunq stimuleert energiebesparende investeringen door een ruimere leennorm en het aanbieden van een Energiebespaarbudget. Lenen tot 106% van de woningwaarde is mogelijk. Dit is voordelig mét NHG maar niet zonder NHG, zie nadelen.

Nadelen

De Bunq-tarieven voor hypotheken zónder NHG zijn niet zo voordelig.

Wil je meer dan 100% van de woningwaarde lenen om direct energiebesparende investeringen te doen? Dan rekent Bunq een rente-opslag over het gehele hypotheekbedrag. Bijna geen enkele geldverstrekker doet dit.

Ga je verhuizen en heb je tijdelijk een overbruggingskrediet nodig? De maximale looptijd van een overbruggingskrediet is bij bestaande bouw 12 maanden. Dat is kort. Bij andere aanbieders heb je meestal 24 maanden de tijd.

Bij Bunq krijg je geen korting op de rente als je een energiezuinige woning koopt of een deel van de hypotheek gebruikt voor verduurzaming. Als je gaat verduurzamen dan zijn er aanbieders met voordeligere tarieven. Ook mét NHG.

Wat is Bunq Easy Mortgages?

De online bank Bunq is in 2015 opgericht. Deze jonge internetbank komt regelmatig met iets nieuws. Sinds kort bieden ze hypotheken aan onder de naam Bunq Easy Mortgages. Het is een samenwerking met de Tulp Group. Dit bedrijf beheert ook de Bunq hypotheek. De Tulp Group is een geldverstrekker met al 5 andere hypotheekmerken zoals Groene Hart Hypotheken en Tulp Hypotheken.

Bunq richt zich vooral op jongeren die hun eerste huis kopen voor maximaal €355.000. Dat is in 2022 de grens voor een hypotheek met NHG-garantie. Maar ook oversluiters kunnen bij Bunq terecht.

De Bunq hypotheek kun je alleen afsluiten via een tussenpersoon. Die bepaalt hoe hoog de afsluitkosten en advieskosten zijn voor je hypotheekaanvraag. Het is niet verplicht ook een betaalrekening te openen bij Bunq.

Ervaringen gevraagd

We zijn benieuwd naar ervaringen met de Bunq hypotheek. Maken ze hun belofte waar en ontvang je binnen 24 uur een hypotheekaanbod? En wat valt je verder op, in positieve of negatieve zin? Stuur ons een e-mail met je ervaringen. Als we nog aanvullende vragen hebben, nemen we graag contact met je op.