Dit verandert er voor je hypotheek in 2023

Veranderingen bij een eerste hypotheek

Wil je voor het eerst een hypotheek afsluiten? Dan pakken de (fiscale) veranderingen in 2023 per saldo positief uit.

Tot €440.000 geen overdrachtsbelasting voor starters

Huizenkopers van 18 t/m 34 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een bestaande woning. Deze vrijstelling geldt in 2023 alleen bij aankoop van een woning met een koopsom tot €440.000. In 2022 was dit €400.000. Is de aankoopsom hoger? Dan betaal je 2% overdrachtsbelasting.

Doorstromers blijven 2% betalen...

Kopers van 35 jaar of ouder die zelf in het gekochte huis gaan wonen, betalen ook in 2023 2% overdrachtsbelasting.

...maar beleggers betalen 10,4%

Koop je een huis, maar ga je er níet zelf wonen, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Dat was 8% in 2022. Het hogere tarief geldt bij de aankoop van een vakantiewoning en als ouders een woning voor hun kind kopen.

Meer hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners mogen in 2023 100% van het laagste inkomen meenemen bij de berekening van de maximale hypotheek. Vorig jaar was dat nog 90%. Zij kunnen daardoor meer lenen.

Minder hypotheek voor kopers met oude studieschuld

Hoe zwaar de studieschuld meetelt voor de maximale hypotheek hangt af van het stelsel waaronder je gestudeerd hebt. Een studieschuld van vóór september 2015 (uit het oude stelsel), telt zwaarder mee.

De rente over je studieschuld wordt pas na afloop van je studie vastgesteld en staat voor 5 jaar vast. In 2022 was de rente 0%. In 2023 gaat de rente voor studieschulden oude stelsel omhoog naar 1,78%. Hierdoor wordt je maximale hypotheek lager.

NHG-grens fors hoger

Meer huizenkopers komen in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De kostengrens gaat in 2023 met €50.000 omhoog naar €405.000. Kies je voor energiebesparende maatregelen, dan is dit zelfs €429.300. De kosten voor een NHG-hypotheek, die diverse voordelen biedt, blijven eenmalig 0,6% van de hypotheeksom.

Schenking eigen woning verlaagd

In 2023 mogen je (groot)ouders je €28.946 belastingvrij schenken voor je eigen woning. Dat was in 2022 nog ruim €106.000.

Je moet wel aan alle voorwaarden voldoen. Zet de schenking goed op papier. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onze voorbeeldovereenkomst.

Meer belastingvrij sparen

Tot slot goed nieuws als je nog aan het sparen bent voor een koophuis. Het heffingsvrij vermogen (waarover je geen belasting betaalt) gaat van €50.650 naar €57.000. Fiscale partners sparen zelfs tot €114.000 belastingvrij. Voor groensparen (of -beleggen) geldt per persoon een extra fiscale vrijstelling van €65.072.

Veranderingen met een bestaande hypotheek

Met een bestaande hypotheek moet je in 2023 rekening houden met deze fiscale wijzigingen:

Renteaftrek nog 1 keer omlaag

Mensen met een jaarinkomen boven de €73.032 gaan in hun portemonnee voelen dat de hypotheekrenteaftrek in 2023 weer iets lager is. Het maximale fiscale aftrekpercentage gaat van 40% naar 36,93%. 2023 is het laatste jaar dat het tarief daalt.

Eigenwoningforfait ook lager

De belasting over het bezit van een eigen woning daalt. Het zogenoemde eigenwoningforfait, dat wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen, gaat van 0,45 naar 0,35% van de WOZ-waarde.

Voordeel 'Wet Hillen' daalt

Is je eigenwoningforfait hoger dan de hypotheekrente aftrek? (bekend van de ‘Wet Hillen’. Dan daalt je belastingvoordeel. In 2023 is nog maar 83,33% van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekbaar.