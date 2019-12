Eigenwoningschuld overdragen bij scheiding

Nieuws|De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar minister Blok voor Wonen. In deze brief vragen wij aandacht voor het probleem van gescheiden huiseigenaren, die in de financiële problemen komen door de nieuwe strenge hypotheekregels.

De fiscale regels voor de eigenwoningschuld zijn flink aangescherpt. Je mag alleen nog de hypotheekrente aftrekken als de hypotheek binnen 30 jaar annuïtair wordt afgelost. Op het moment dat stellen uit elkaar gaan, ziet de bank dit als een nieuwe hypotheek. Al zou je nu op één inkomen de huidige hypotheek kunnen betalen, dan kan dit niet. Je moet namelijk het hypotheekdeel van je ex-partner overnemen onder de nieuwe regels. Hierdoor stijgen de maandlasten aanzienlijk. Bovendien willen banken de achterblijvende partner vaak geen nieuwe hypotheek verstrekken. Door de nieuwe regels mag je minder lenen en moet je meer betalen (hogere hypotheeklasten en alimentatie).



De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis pleiten ervoor dat een partner die gaat scheiden de keuze heeft zijn/haar recht op de bestaande eigenwoningschuld over te dragen aan de partner die in het huis blijft wonen. Deze achterblijvende partner behoudt dan de volledige bestaande schuld en recht op de volledige hypotheekrenteaftrek. Hierdoor behoudt je veelal dezelfde maandlasten voor het huis en hoeven gescheiden huizenbezitters niet noodgedwongen hun huis te verkopen met het risico van een restschuld. De vertrekkende partner doet afstand van het overgangsrecht en hij of zij zal bij de aankoop van een nieuw huis deze volledig annuïtair aflossen.



Wij hopen dat minister Blok gehoor geeft aan ons voorstel en het kost hem geen cent.



Meer informatie over scheiden en je hypotheek is te lezen op onze site.