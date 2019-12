Duitse hypotheek nieuw in onze vergelijker

Nieuws|De gunstig geprijsde Volksbank Hypotheek is sinds deze week opgenomen in onze online hypotheekrentevergelijker. Deze Duitse hypotheek komt naar voren bij een annuïteitenhypotheek van maximaal 50% marktwaarde en een looptijd van 6 of 10 jaar.

De 2 aanbieders – Volksbank Emmerich-Rees en VR-Bank Westmünsterland – verstrekken ook leningen tot 60% en 70% van de marktwaarde, maar die kunnen wij helaas niet publiceren. De rente valt dan iets hoger uit dan bij 50% marktwaarde, maar ligt ook dan nog onder de goedkoopste hypotheken van Néderlandse banken.

Fors verschil met nummer 2

Een voorbeeld: een hypotheek tot €300.000, met een financiering tot 50% van de waarde van de woning en 10 jaar rentevast kent een effectieve rente van 2,13%. Nummer 2 MoneYou rekent 2,63%. Een half procent lagere rente betekent bij een annuïteitenhypotheek van €250.000, een belastingteruggave van 42% en een looptijd van 30 jaar dat je in totaal netto €13.241 minder betaalt.

Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de jaarlijkse administratiekosten van €10. Zo is de zogenoemde Volksbank Hypotheek, die wordt aangeboden via het in Utrecht gevestigde bedrijf Smartfee.nl, ook in andere situaties een stuk voordeliger dan de concurrentie.

Heel inflexibel

Daar staat tegenover dat de Duitse voorwaarden naar Nederlandse maatstaven heel inflexibel en consument-onvriendelijk zijn. Zo moet je voor het verhogen van de hypotheek altijd naar de notaris. Erger is nog dat zo’n verhoging minimaal €50.000 dient te bedragen.



Verder kun je de Volksbank Hypotheek alleen in z’n geheel vervroegd aflossen op de renteherzieningsdatum of bij een verhuizing. In dat laatste geval wordt een boete van maximaal 2% berekend, behalve als je de voorwaarden meeneemt. Alleen in uitzonderingsgevallen (ter beoordeling van de bank) mag je ook op andere tijdstippen de hypotheek vervroegd aflossen.

€40 miljoen per jaar

Smartfee.nl maakte vorige week bekend een overeenkomst te hebben gesloten met de VR-Bank Westmünsterland. Die trekt, in navolging van de Volksbank Emmerich-Rees, €20 miljoen per jaar uit voor hypotheekleningen aan Nederlandse huizenkopers. Tot dusver zijn hier sinds eind 2011 343 van deze Duitse hypotheken verstrekt.

Niet erg veel, maar de Duitsers wijzen erop dat ze geen reclame maken en weigeren te betalen om te worden opgenomen door vergelijkingssites. De Consumentenbond heeft de Volksbank Hypotheek nu op eigen initiatief opgenomen in haar hypotheekrentevergelijker.