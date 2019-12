Duitse Volksbank verrast door naamgenoot

Via tussenpersoon Smartfee.nl biedt de Volksbank Emmerich-Rees al enkele jaren de Duitse Volksbank Hypotheek aan in ons land. Die sprong er lange tijd uit vanwege de lage rente (in combinatie met zeer strikte voorwaarden) maar momenteel hoort de Volksbank Hypotheek allesbehalve tot de voordeligste in onze hypotheekrentevergelijker.

Directe concurrent

Niettemin is de Volksbank Emmerich-Rees een directe concurrent van de diverse labels van de Néderlandse Volksbank. De Duitsers weten nog niet of ze stappen gaan ondernemen tegen hun aanstaande naamgenoten.

