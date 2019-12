Voorwaarden duo-hypotheek ongunstig

Nieuws|De voorwaarden van de duo-hypotheek, die minister Blok (Wonen) 28 februari publiceerde, zijn ongunstig. De Consumentenbond ziet dan ook geen enkele reden om te kiezen voor de nieuwe hypotheekvorm. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij berekenden al dat de duo-hypotheek ongunstig is voor starters en de voorwaarden maken deze hypotheek nog onaantrekkelijker.'

Met deze hypotheekconstructie lost een huizenbezitter een deel annuïtair af en leent daarnaast een deel aflossingsvrij. De voorwaarden bepalen dat de rente op het aflossingsvrije deel van de duo-hypotheek gelijk aan of hoger moet zijn dan de rente op het annuïtaire deel. Op het aflossingsvrije deel geldt verder geen Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en dit deel is niet fiscaal aftrekbaar in box 1.

Leencapaciteit blijft gelijk

Met de duo-hypotheek komen er ook geen duurdere woningen binnen het bereik van starters. Deze hypotheekvorm gaat gepaard met lagere maandlasten, maar dat heeft niet als voordeel dat starters meer kunnen lenen en een duurdere woning kunnen kopen. Het bedrag dat consumenten mogen lenen voor de aankoop van een huis is al sinds 2007 afhankelijk van het inkomen. Daar verandert de duo-hypotheek niets aan.

Eerder bleek al uit berekeningen van de Consumentenbond dat een duo-hypotheek over de hele looptijd tienduizenden euro's meer kost dan een annuïteitenhypotheek.