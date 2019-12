Eerst denken dan pas schenken

Nieuws|Sinds 1 oktober kun je €100.000 schenken aan wie je maar wilt, zonder dat de begunstigde schenkbelasting hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat het geld gebruikt wordt voor kortgezegd: zijn huis. En dat scheelt nogal, want de gelukkige die vandaag zo'n bedrag krijgt, moet nog €9486 of €29.383 daarvan doorsluizen naar de fiscus. Behalve wie tussen de 18 en 40 jaar oud is: die betaalt soms maar €4859. Straks is dat dus €0. Tel uit je winst zul je denken…

Tijdelijk

Het voordeel geldt in elk geval voor schenkingen tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2014. Als het wetsvoorstel dat is ingediend op Prinsjesdag ongewijzigd wordt aangenomen, geldt het zelfs tot 1 januari 2015. Wacht dus niet te lang als je deze kans wilt benutten.

Doelen

Met gebruiken voor je huis wordt bedoeld: gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een huis, voor aflossing van de eigenwoningschuld of afkoop van erfpacht. En óók voor de restschuld die je hebt overgehouden aan de verkoop van je vorige huis. Dat laatste is extra ten opzichte van de vrijstelling (van €51.407) die we nu al hebben voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor hun huis.

Soms minder dan €100.000

Kinderen die al eerder een schenking ontvingen van hun ouders en daarbij hebben geprofiteerd van de 'eenmalig verhoogde vrijstelling' mogen minder dan €100.000 belastingvrij ontvangen. Zij krijgen belastingvrij maximaal €100.000 min het eerder eenmalig belastingvrij ontvangen bedrag.

Waarschuwing 1: check boeterente

Let wel op: je mag de schenking van €100.000 niet over meerdere jaren uitsmeren. Dat kan lastig zijn, want banken rekenen vaak een boeterente als je aflost. Bij Rabobank, BNP Paribas, SPF Beheer, ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS Bank hoef je geen boeterente te betalen als je aflost op de hypotheek met zo'n schenking. Florius rekent nooit een boete als je met eigen geld aflost. Obvion rekent per 1 november geen boeterente meer.

Philips Pensioenfonds en WestlandUtrecht Bank hebben ons laten weten vast te houden aan de normale berekening van de boeterente bij aflossing uit zo'n gift. Dat is wrang, omdat het cadeautje van de fiscus dan (gedeeltelijk) in de vorm van een boete in de zakken van de banken vloeit. Of de schenking dan nog wel voordeel oplevert, verschilt van geval tot geval. Vraag dus voorafgaand aan de schenking aan de bank wat de boeterente zal zijn bij voortijdige aflossing. Nuttig weetje: aflossen kan altijd boetevrij op het moment dat de rentevaste periode afloopt.

ABN Amro, ING en Syntrus rekenen geen boete als je het deel van de hypotheek dat onder water staat aflost. Het maakt niet uit waar het geld vandaan komt. Een hypotheek staat onder water als de hypotheekschuld hoger is dan de WOZ-waarde van de woning.

De overige banken zijn nog in beraad of ze een boeterente berekenen.

Waarschuwing 2: uitlenen vaak lucratiever

Ook als er geen boeterente verschuldigd is, is zo'n schenking meestal niet de gunstigste manier om iemand te hulp te schieten. Met een lening voor een eigen huis besparen de uitlener en de lener samen bijna altijd méér.

Als je op een slimme manier €100.000 uitleent, is het geen uitzondering dat de besparing na 30 jaar is opgelopen tot €60.000 (voor een nieuwe hypotheek). Sluit je een 5 jaar oude hypotheek van €100.000 over? Dan is de besparing nog hoger. Omdat je de nieuwe lening dan ook aflossingsvrij mag afsluiten, bespaar je al snel rond de €100.000 gedurende de hele looptijd.

Leen je geld uit voor de aankoop van een woning, dan moet degene die het geld ontvangt de totale lasten van de lening bij de bank én de lening bij jou wél kunnen dragen. Anders mag de bank geen lening verstrekken. Je kunt een duurder huis dan alleen 'bereikbaar' maken door een bedrag te schenken. Het klinkt cru, maar verder is schenken alleen een betere optie dan uitlenen als de gever binnen enkele jaren naar een verpleeghuis gaat (of een andere AWBZ-instelling) of overlijdt. Of als hij of zij een laag inkomen heeft en door een te hoog vermogen huur- en zorgtoeslag misloopt.

Waarschuwing 3: beter niet aflossen op (bank)spaarhypotheek

Aflossen op een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek is meestal niet verstandig. Juist de laatste jaren van de looptijd ga je aan deze hypotheekvorm verdienen. Extra premie storten levert meer geld op.

Waarschuwing 4: eerst consumptieve leningen wegwerken

Als je kind ook een lening heeft afgesloten voor bijvoorbeeld de koop van een auto, is hij er meer mee geholpen als hij geld krijgt waarmee hij die lening eerst af kan lossen. De rente op zo'n lening is namelijk hoger dan die voor de hypotheek en dat tikt extra aan omdat de lening niet aftrekbaar is. Kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nog steeds eenmalig tot €24.696 belastingvrij ontvangen van hun ouders, ongeacht waar ze het aan besteden. Zijn de kinderen in een andere leeftijd, dan krijgen zij maximaal €5.141 belastingvrij per jaar.

Ook voor schenken aan het goede doel geldt eerst denken dan schenken. Zeker na 1 januari 2014. Check wat je bij zo'n schenking het best kunt doen!