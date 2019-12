Eerste indruk|ElkeDagGoedkoper.nl is een veilingsite voor woningen die het onderhandelingsproces tussen kopers en verkopers overbodig wil maken. De prijsvorming gaat als volgt: er wordt op deze site een startprijs vastgesteld en elke dag gaat daar een vast bedrag van af, bijvoorbeeld €500 of €1000. Dit gaat net zolang door tot de bodemprijs is bereikt.

Wat is ElkeDagGoedkoper?

ElkeDagGoedkoper.nl is een particulier initiatief om de vastgelopen huizenmarkt vlot te trekken. Het gaat om een online veilingsite van de Amstelveense NVM-makelaar Edwin Brockhoff. Op deze site wordt geveild , maar dan niet bij opbod (waarbij de potentiële kopers een steeds hogere prijs bieden) maar bij afslag.

Geldende dagprijs

Dat wil zeggen: de verkoper bepaalt een startprijs - boven de getaxeerde marktwaarde - en deze gaat vervolgens elke dag met een vast bedrag omlaag. Vaak duurt het enige weken voordat de 'dagprijs' in de buurt van de marktwaarde komt, wat potentiële kopers de gelegenheid biedt hun huiswerk te doen. Dit gaat zo door tot iemand toehapt voor de op dat moment geldende dagprijs. Die dagprijs kan uiteindelijk heel goed ónder de getaxeerde marktwaarde uitkomen. Over die prijs kan niet meer worden onderhandeld.

Wel gelden voor de koper de wettelijke bedenktijd en de gestelde ontbindende voorwaarden, zoals voor een bouwkundige keuring of het verkrijgen van een financiering.

Geen makelaarsrol

Wat ElkeDagGoedkoper.nl niet doet, is de rol van de makelaar overnemen. Het doen van bezichtigingen, het maken van de brochure en plaatsen op Funda, voorlichting aan gegadigden, vastleggen van de afspraken in een koopakte et cetera, blijft het werk van de makelaar, al kun je ook zonder. Makelaars kunnen zich aanmelden voor de nieuwe dienst, waarna zij inzage krijgen in de statistieken van potentiële kopers die woningen van hun klanten volgen. Kopers maken gratis gebruik van ElkeDagGoedkoper.nl; verkopers betalen (voorlopig) €250.

Psychologisch spel

Een veiling is een psychologisch spel, spannend voor zowel koper als verkoper. Veilingen zijn er in tal van varianten - bijvoorbeeld bij opbod (waarbij de prijs in principe oploopt, zoals op eBay) en bij afslag.

Opvallend genoeg toont laboratoriumonderzoek volgens econoom Sander Onderstal van de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan dat veilingen bij afslag voor een hogere prijs zorgen dan per opbod. 'Bij laatstgenoemde methode krijg je gaandeweg het proces informatie, door het biedgedrag van je concurrenten. De afslagmethode is strategisch lastiger; je krijgt pas informatie als het te laat is', verklaart Onderstal. Bovendien kan het lang duren voor de door jou bepaalde prijs bereikt is, waardoor geïnteresseerden soms ongeduldig worden.

Volgens de veilingtheorie zou ElkeDagGoedkoper.nl dus in het voordeel van de verkoper moeten werken.

Overtuigend

De eerste resultaten lijken de veilingtheorie te bevestigen. Van de eerste serie van 17 woningen (in de regio Amstelveen) zijn er 11 binnen anderhalve maand verkocht, in veel gevallen niet ver onder de oorspronkelijke startprijs. Op 22 augustus stond de teller in totaal op 66 huizen, waarvan er 15 zijn verkocht terwijl van het leeuwendeel de dagprijs nog niet tot de marktwaarde was gedaald.

ElkeDagGoedkoper: review

Toegegeven: het cynisme ligt op de loer bij het vernemen van alwéér een poging om de huizenmarkt weer een beetje op gang te brengen. Wat ElkeDagGoedloper.nl echter voorheeft op eerdere initiatieven - die dikwijls allerlei ingewikkelde ruiltransacties beogen - is de verbluffende eenvoud van het concept.

Net als bij de visafslag

Wie weleens op de visafslag of de bloemenveiling is geweest, weet in grote lijnen hoe het gaat: er wordt een startprijs bepaald en vervolgens gaat de prijs net zo lang omlaag tot zich een koper meldt. Gebeurt dat niet voor een bepaalde minimumprijs is bereikt, gaat het over en wordt er geen transactie gesloten. Er kan door de huizenverkoper dan overigens wel een nieuwe bodemprijs worden vastgesteld.

Executieveilingen

Het principe wordt ook toegepast bij executieveilingen van huizen, hoewel het startbod dan doorgaans eerst met behulp van een opbodproces wordt vastgesteld. Zo'n (internet)veiling is voor veel potentiële kopers echter niet aantrekkelijk. Het gaat te snel, je hebt te maken met doorgewinterde professionals en wordt geacht veel geld te bieden op een huis dat je niet hebt kunnen bekijken.

Grondig onderzoek

Die bezwaren ondervangt ElkeDagGoedkoper. Belangstellenden krijgen de tijd om rustig een beslissing te nemen en grondig onderzoek te doen naar een woning en hun financieringsmogelijkheden. Maar wacht je te lang, of heb je bij een bod te veel ontbindende voorwaarden zoals een bouwkundige keuring, dan kan een andere gegadigde je voor zijn. Die wetenschap kan weer in het voordeel van de vérkoper werken.

'Werkelijke marktprijs'

Bedenker Edwin Brockhoff lijkt zodoende - zoals hij zelf stelt - daadwerkelijk een methode te hebben gevonden om 'transparant' en snel tot de werkelijke marktprijs te komen. Dat dit ten koste gaat van de vaak zenuwslopende onderhandelingen zullen zowel veel kopers als verkopers als een bijkomend voordeel ervaren.

Mogelijk nadeel is dat het soms - op de site staat een huis in Amsterdam met als oorspronkelijke startprijs €715.000 waar elke dag €500 van afgaat - wel érg lang kan duren, waardoor potentiële kopers afhaken.

Conclusie

ElkeDagGoedkoper.nl is een goed doordachte en welkome aanvulling op alle bestaande middelen om de huizenmarkt weer in beweging te brengen. Het psychologische spel achter een veiling bij afslag zou de balans in de huidige doorgeslagen kopersmarkt weer wat kunnen doen kantelen in het voordeel van de verkopers. Al zou het volgens de veilingtheorie nóg beter zijn als behalve de start- en de dagprijs ook de bodemprijs voor iedereen zichtbaar was.

