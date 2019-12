Familiebank wordt simpeler

Opgaaf lening

Vanaf 2016 hoef je een nieuwe familiebanklening of wijziging van een oude lening niet meer met een apart formulier door te geven aan de Belastingdienst. Opgeven bij de aangifte is dan voldoende om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Nadat alle vragen hierover in de aangifte zijn beantwoord, kun je de renteaftrek claimen.

Tot en met 31 december 2015 moet je nog wel informatie over een nieuwe schuld aan pa of ma of een wijziging daarvan aan de fiscus doorgeven. Dat kan via het formulier Opgaaf lening eigen woning.

Alleen als je de gegevens aan de Belastingdienst hebt doorgegeven, mag je in je aangifte inkomstenbelasting 2015 hypotheekrente aftrekken over de familiebanklening. Deze aangifte doe je volgend voorjaar. Deze informatieplicht geldt als je een lening hebt waarvoor je van de fiscus verplicht moet aflossen en die je na 1 januari 2013 bent aangegaan.

Voordeel familiebank

Geld lenen van je ouders voor het kopen van een huis kan een fantastische win-winsituatie opleveren voor zowel de lener als de uitlener. Er zitten wel spelregels aan. En wie zich niet houdt aan de spelregels, kan zijn recht op hypotheekrenteaftrek (tijdelijk) kwijtraken. Op Prinsjesdag is nu dus voorgesteld de voorwaarden iets te versoepelen. De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen nog wel goedkeuren.

