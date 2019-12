Conclusie

De Florius Verduurzaam Hypotheek is handig als je geld nodig hebt voor het verduurzamen van je woning en je al een hypotheek bij Florius hebt of gaat afsluiten. Florius berekent geen extra risico-opslag en je hoeft niet te weten aan welke groene maatregelen je het bedrag gaat uitgeven. Controleer voordat je je hypotheek verhoogt wel eerst of er voordeliger opties zijn zoals subsidie of een voordelige lening bij jouw gemeente.

Wat is het?

Met de Florius Verduurzaam Hypotheek leen je een extra hypotheekbedrag waarmee je je woning kunt verduurzamen. Denk hierbij aan dak- en vloerisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Het bedrag komt bovenop de ‘gewone’ Florius hypotheek voor de aankoop van je woning of als extra (hypotheek)lening als je al een hypotheek bij Florius hebt.

Je kunt kiezen uit een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Hoe werkt het?

Je kunt een bedrag tussen de €5.000 en € 25.000 lenen. Dit bedrag komt in een bouwdepot. Je hebt 2 jaar de tijd om energiebesparende maatregelen uit te voeren. De extra lening heeft een looptijd van 5, 10 of 15 jaar.

Het rentepercentage over het bouwdepot is de eerste periode gelijk aan de hypotheekrente die je betaalt, de laatste maanden krijg je geen rentevergoeding over het depot.

Je hebt bij bestaande bouw 24 maanden de tijd om het geld uit het bouwdepot te gebruiken, bij nieuwbouw is dit 36 maanden. Met niet-gebruikt geld uit het depot wordt je hypotheek afgelost.

Voordelen

Je leent een extra bedrag bovenop je gewone hypotheek, maar Florius berekent hiervoor geen extra risico-opslag. Er zijn banken die dit wel doen. Dit voordeel geldt alleen voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij een hypotheek met NHG geldt er sowieso nooit een risico-opslag.

Je hoeft niet vooraf precies te weten aan welke energiebesparende maatregelen je het geld gaat uitgeven. Bij een ‘gewoon’ verbouwingsdepot dat je afsluit voor de verbouwing van je woning moet dat wel.

Gebruik je (nog) geen geld uit het bouwdepot, dan kost het je nog niets omdat je dezelfde rente ontvangt die je ook betaalt. Het gaat om een annuïteiten- of lineaire hypotheek, dus je moet wel direct beginnen met aflossen.

De rente die je betaalt is relatief laag in vergelijking met een ‘gewone’ hypotheek, vooral als je geen NHG hebt. De rente per 8 april 2019 (met en zonder NHG) is voor de Verduurzaam Hypotheek: 5 jaar vast 1,2% 10 jaar 1,53% 15 jaar 1,97%

Ter vergelijking: de laagste rente voor een 'gewone' hypotheek (geen groenhypotheek, geen NHG) ligt begin april voor 10 jaar vast rond de 2%.

Je kunt meer lenen dan 100% van de woningwaarde, namelijk 106% van de waarde van de woning, ook zonder NHG. Zeker dit laatste kan niet bij alle banken.

De laatste 6 maanden krijg je geen rentevergoeding over het depot.

Je kunt de Verduurzaam Hypotheek altijd zonder boete aflossen met eigen geld.

Nadelen

Woon je al langer in je woning en wil je gaan verduurzamen, dan kun je de Florius Verduurzaam Hypotheek alleen afsluiten als je eerste hypotheek bij Florius loopt. De gehele hypotheek oversluiten kan ook, maar misschien betaal je dan wel een boeterente bij je oude bank.

Het gaat om een hypotheek, met de afsluitkosten die daarbij horen. Heb je al een hypotheek bij Florius en sluit je daar later nog een Verduurzaam Hypotheek af, dan betaal je advies- en mogelijk taxatiekosten. Florius verwijst voor advies door naar een adviseur. Je betaalt dus de adviestarieven van die tussenpersoon.

Als het totaal geleende bedrag door de extra hypotheek hoger uitkomt dan het bedrag dat in de notarisakte voor je eerste hypotheek is opgenomen, moet je opnieuw naar de notaris voor een hogere inschrijving. Gaat het om een relatief klein bedrag (bijvoorbeeld € 5.000 voor zonnepanelen) dan kun je dit bedrag meestal beter op een andere manier financieren; bijvoorbeeld met een persoonlijke lening omdat die geen bijkomende kosten kent.

De looptijd van Verduurzaam Hypotheek is 5, 10 of 15 jaar: korter dus dan die van een ‘gewone’ hypotheek die 30 jaar loopt. De bijbehorende maandlasten zijn dus hoger dan die van een gewone hypotheek.

Lees ook: