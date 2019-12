Florius Verzilver Hypotheek niet meer verkrijgbaar

Nieuws|Van alle opeethypotheken was de Verzilver Hypotheek van Florius het meest veilig. Helaas is het niet meer mogelijk deze hypotheek af te sluiten. Volgens Florius gaat het om een tijdelijke maatregel.

Update 7-9-2017

Florius biedt inmiddels een vernieuwde versie van de Verzilver Hypotheek aan.

Tijdelijk niet meer mogelijk (1-2-2017)

Florius laat op zijn website weten dat de Verzilver Hypotheek tijdelijk niet meer nieuw afgesloten kan worden. Het is ook niet mogelijk om de huidige hypotheekvorm om te zetten naar deze hypotheekvorm.

Naast Florius hebben alleen Rabobank en SNS een opeethypotheek in het assortiment. Weinig keuzevrijheid dus. Wij hopen dat Florius de Verzilver Hypotheek weer snel gaat aanbieden, maar dan wat royaler van opzet.

Florius was veiligste optie

De Verzilver Hypotheek is een ‘omgedraaide hypotheek’, waarbij je een hypotheeklening aangaat, maar tijdens de looptijd niets terugbetaalt. De verschuldigde rente wordt maandelijks bijgeschreven op de hypotheeklening. De schuld neemt hierdoor toe gedurende de looptijd. Als de langstlevende eigenaar (en bewoner) overlijdt of verhuist, moet de lening worden afgelost uit de verkoopopbrengst van de woning.

Met een Florius Verzilver Hypotheek sluit je een lening af, waarbij je een deel van de overwaarde van de woning opneemt. Dat deel noemen we het opnamepercentage en kun je vrij besteden. De hoogte van het opnamepercentage hangt onder meer af van:

Je leeftijd;

Het aantal aanvragers;

De hoogte van de hypotheekrente.

De Florius Verzilver Hypotheek was de veiligste manier om de overwaarde op je huis te verzilveren. Je hoeft hierdoor niet gedwongen je huis te verkopen, omdat de kredietlimiet is bereikt en je de verschuldigde rente niet kunt betalen. Daar staat tegenover dat het een vrij inflexibel product is. Je wensen zijn na aanvang van de hypotheek niet meer te wijzigen.

Voor- en nadelen

Voordelen

Met een Verzilver Hypotheek heb je geen restschuld bij marktconforme verkoop van de woning. Is de verkoopwaarde hoger dan de schuld? Dan is de meeropbrengst voor jou. Dit wordt ‘garantie bij marktconforme verkoopwaarde’ genoemd. Hiervoor betaal je wel een flinke rente-opslag.

Belangrijk is verder dat rente voor de hele looptijd van de lening vaststaat. De rente bedroeg op 1 februari 2017 4,15%.

Nadelen

De Verzilver Hypotheek kun je alleen afsluiten via een tussenpersoon met het daarbij behorende prijskaartje.

Je bent geld kwijt voor taxatie en de hypotheekakte.

De waardedaling van het onderpand kan tot gevolg hebben dat Florius de opnamelimiet verlaagt. Florius kan daarom je huis - op jouw kosten! - elke 5 jaar laten taxeren.

Je hebt - zeker als je bij aanvang nog vrij jong bent - slechts een relatief laag kredietlimiet.

Rekenvoorbeelden

Op de website van Florius kun je berekenen hoeveel je kunt besteden. We geven 2 voorbeelden.

Voorbeeld 1 Je bent alleenstaand en 65 jaar. Hierbij hoort een opnamepercentage van 18,5%

De vrije verkoopwaarde van de woning is €200.000. Het bedrag dat maximaal beschikbaar voor opname is, bedraagt 18,5% x €200.000 = €37.000. Je kunt dan opnemen: €4500 bij aanvang (verplichte minimale eenmalige opname);

Periodiek: bij een keuze voor 240 maanden ontvang je iedere maand een vast bedrag van €135; in totaal een bedrag van €37.000. Voorbeeld 2 Je bent alleenstaand en 75 jaar. Hierbij hoort een opnamepercentage van 29,6% €4500 bij aanvang. De vrije verkoopwaarde van de woning is €200.000. Het bedrag dat maximaal beschikbaar voor opname is, bedraagt 29,6% x €200.000 = €59.200. Je kunt dan opnemen: €4500 bij aanvang;

Periodiek: bij een keuze voor 120 maanden ontvang je iedere maand een vast bedrag van €456; in totaal een bedrag van €59.200.

Na de genoemde perioden kun je niets meer opnemen. Je kunt wel gewoon in je huis blijven wonen, de rente wordt dan verder bij de schuld opgeteld. Bij overlijden of bij verhuizing naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis wordt het huis verkocht.

